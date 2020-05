Venom serisinin başrol oyuncusu Tom Hardy, Instagram hesabından yeni bir Venom görseli paylaştı. Hardy’nin paylaştığı görselde Venom’un azılı düşmanı Örümcek Adam’ı yediği görülüyor.

İlk filmi seyirciler tarafından ilgi gören Venom’un yeni filminin önümüzdeki ekim ayındaki vizyon tarihi koronavirüs salgını nedeniyle Sony tarafından ertelenmişti. Venom: Let There Be Carnage’in vizyon tarihi 2021 yılına kalmış olmasına rağmen filmin yıldızı Tom Hardy, filme ilginin azalmaması için sosyal medya hesabından sık sık Venom paylaşımları yapıyor.

Tom Hardy, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından Venom’un Örümcek Adam’ı öldürdüğü bir görsel paylaşmıştı. Hardy, görseli paylaştıktan sonra hızlı bir şekilde sildi ancak binlerce kişi çoktan bu paylaşımın ekran görüntüsünü almıştı.

Tom Hardy'nin paylaştığı ilk görsel

Hardy, Venom'un Örümcek Adam'ı parçaladığı ilk görselin ardından Venom’un Örümcek Adam’ı 'yediği' yeni bir görsel daha paylaştı. Hardy’nin paylaştığı görselde Venom’un Örümcek Adam’ın kafasını yemesi ve etrafa saçılan kanlar, oldukça vahşey oldu bir görüntü oluşturuyor; tıpkı Venom'un isteyeceği gibi... Ancak Hardy, böyle bir görselin Instagram hesabında kalmasını istemiyor olacak ki görseli paylaştıktan kısa süre sonra sildi.

Venom’un yıldızı Tom Hardy’nin Örümcek Adam’lı Venom görselleri paylaşması, Örümcek Adam’ın Venom filmlerinde görüleceği söylentilerinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Ancak Hardy’nin iki görseli de kaldırması, söylentileri bastırma yönündeki davranışlar olarak değerlendiriliyor.

Örümcek Adam’ın yeni Venom filminde olacağına dair bu zamana kadar herhangi bir bilgi ortaya çıkmadı. Hardy’nin paylaştığı görseller hayranların kafasında bir soru işareti oluşturmasına rağmen Sony cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi.

Venom'un Örümcek Adam'ı yediği görsel: