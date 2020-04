Tom Hardy, Ertelenen Venom 2’nin Logosunu Paylaştı

Venom serisinin önümüzdeki ekim ayında yayınlanacak devam filmi Venom 2, dün Sony’nin yaptığı açıklama ile 2021 yılına ertelenmişti. Ertelemenin ardından filmin başrol oyuncusu Tom Hardy, Venom 2’nin logosu da bulunan bir videoyu Instagram hesabından paylaştı.

Koronavirüs salgını, birçok sektörü etkilediği gibi film sektörünü etkiledi. Birçok film şirketi, çalışmalarına devam ettiği filmleri virüs salgını nedeniyle ertelemek zorunda kaldı. Salgın nedeniyle film çalışmalarını ertelemek zorunda kalan şirketler arasında Sony de yer alıyor.

Sony, 2020 yılında yayınlayacağı birçok filmin yayın tarihinin ertelendiğini zaten açıklamıştı. Son olarak da dün, Venom serisinin önümüzdeki ekim ayında yayınlanacak devam filmi Venom 2’nin vizyon tarihinin 2021’e ertelendiği açıklandı.

Venom 2’nin ertelenme kararının ardından filmi bekleyen seyircilerin gönlünü almak için filme ilgili detaylar paylaşılmaya devam ediyor. Filmin başrol oyuncusu Tom Hardy, Instagram hesabından Venom 2’nin logosunu paylaştı.

Hardy’nin yayınladığı videoda, kırmızı zemin üzerine gümüş renkli olarak Venom yazısı görülüyor. Venom’un altında ikinci filmin isminin devamı olan Let There Be Carnage de görülüyor. Videoda logonun ardından filmin dün açıklanan yeni vizyon tarihi olan 21 Haziran 2021 ekrana çıkıyor.

Venom 2 hakkında bilinenler

Venom: Let There Be Carnage hakkında şu ana kadar fazla bir bilgi ortaya çıkmadı. Tom Hardy’nin Eddie Brock/Venom, Woody Harrelson’un Cletus Kasady/Carnage olarak Venom 2’de yer alacağı ortaya çıkan resmi bilgiler arasında yer alıyor.

İkinci Venom filminde işini ve nişanlısını kaybeden Eddie Brock’un ev sahipliği yaptığı uzaylı simbiyotla macerasını izlemeye devam edeceğiz. Brock, Venom: Let There Be Carnage’da çok daha güçlü bir uzaylı simbiyota sahip olan Riot’la mücadele edecek.

Tom Hardy'nin yayınladığı Venom: Let There Be Carnage logosu: