Google Play Store'un kısa süreli indirimleri sonucu şu anda ücretsiz olan oyun ve uygulamaları sizler için derledik.

Sizlerin büyük ilgi gösterdiği Google Play'deki ücretsiz oyunlar köşemizde bu hafta 7 farklı oyun ve uygulama var. Eğer ilginizi çeken bir uygulama olursa, vakit kaybetmeden kütüphanenize ekleyin deriz. Nitekim ne zaman tekrar ücretli olacakları belirsiz.

Hills Legend

Hills Legend, arayüzle ve ekranda bulunan göstergelere takılmadan sadece sizi germeyi amaçlayan bir korku oyunu.

Connect

Türkçe desteği de bulunan oyunda 9 farklı mod, 2 tema ve bağımlılık yapan bir oynanışa sahip.

Trig or Treat

Eğer matematiğe ve trigonometriye ilginiz varsa, bu çoktan seçmeli oyun ilginizi çekecektir. Sözelciler kaçabilir. :)

Stay Alive VIP

Ücretsiz versiyonu da bulunan bir hayatta kalma / Rpg olan Stay Alive'da, mahsur kaldığınız bir adada yaşam mücadelesi veriyorsunuz.

Shan Gui

Belki listemizin en mükemmel yapımı. Bir üniversite öğrencisinin, genç bir kızla tanıştıktan sonra başından geçenlere göz atıyoruz. Kısa, tek düze ama mükemmel bir oyun.

Lecture Notes

Derste not almak yerine ses kaydı almayı tercih eden öğrenciler için hazırlanmış oldukça faydalı bir uygulama.

Applock Pro

Listemizin en yüksek puana sahip uygulaması. Google Play'de tam 5 yıldıza yakın not alan uygulama ile istediğiniz uygulamalara tek tek şifre koyabilirsiniz.