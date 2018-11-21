Sizlerin büyük ilgi gösterdiği Google Play'deki ücretsiz oyunlar köşemizde bu hafta 7 farklı oyun ve uygulama var. Eğer ilginizi çeken bir uygulama olursa, vakit kaybetmeden kütüphanenize ekleyin deriz. Nitekim ne zaman tekrar ücretli olacakları belirsiz.
Hills Legend
Hills Legend, arayüzle ve ekranda bulunan göstergelere takılmadan sadece sizi germeyi amaçlayan bir korku oyunu.
Connect
Türkçe desteği de bulunan oyunda 9 farklı mod, 2 tema ve bağımlılık yapan bir oynanışa sahip.
Trig or Treat
Eğer matematiğe ve trigonometriye ilginiz varsa, bu çoktan seçmeli oyun ilginizi çekecektir. Sözelciler kaçabilir. :)
Stay Alive VIP
Ücretsiz versiyonu da bulunan bir hayatta kalma / Rpg olan Stay Alive'da, mahsur kaldığınız bir adada yaşam mücadelesi veriyorsunuz.
Shan Gui
Belki listemizin en mükemmel yapımı. Bir üniversite öğrencisinin, genç bir kızla tanıştıktan sonra başından geçenlere göz atıyoruz. Kısa, tek düze ama mükemmel bir oyun.
Lecture Notes
Derste not almak yerine ses kaydı almayı tercih eden öğrenciler için hazırlanmış oldukça faydalı bir uygulama.
Applock Pro
Listemizin en yüksek puana sahip uygulaması. Google Play'de tam 5 yıldıza yakın not alan uygulama ile istediğiniz uygulamalara tek tek şifre koyabilirsiniz.