Bugüne kadar Türkiye'de toplam kaç Renault Clio satıldığı açıklandı

Yeni nesil Clio, 2025 Eylül'de Türkiye'de üretilmeye başlayacak. 600 binden fazla satılan Clio, Türkiye'nin en çok tercih edilen modeli olmaya devam ediyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Yeni Renault Clio, 2025 Eylül itibarıyla Bursa’daki Oyak Renault fabrikasında üretilmeye başlanacak. Modelin satışa sunulması ise 2026’nın ilk çeyreğinde, büyük ihtimalle Şubat ayında gerçekleşecek.

Habertürk'e konuşan Renault MAİS COO’su Levent Timur, Clio’nun Türkiye için özel bir yeri olduğunu vurguladı. “Yaklaşık 20 yıldır, üç nesildir Bursa’da üretiliyor” diyen Timur, şimdiye kadar sadece Türkiye’de 600 binden fazla Clio satıldığını açıkladı.

Timur’a göre Clio, Türkiye’de 2019’dan bu yana satış sıralamasında hep ilk üçte yer aldı. Bazen birinci, bazen ikinci oldu ama podyumdan inmedi. Bu da onu Türkiye’nin en istikrarlı modellerinden biri yapıyor.

Bursa’daki Oyak Renault tesislerinde bugüne kadar toplam 5 milyondan fazla Clio üretildi. Yeni nesil Clio’nun da bu başarıyı devam ettirmesi bekleniyor. Türkiye, Fransa’dan sonra Clio’nun en çok satıldığı ikinci ülke konumunda.

Renault

