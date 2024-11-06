Toyota'nın NFL ile gerçekleştirdiği anlaşma kapsamında üretilen yeni pick-up'ı, futbol tutkunlarına özel TV'ler sunuyor.

Toyota, otomobil meraklılarını ve futbol severleri heyecanlandıracak yeni bir konsept araçla karşımıza çıktı. Toyota'nın bu yeni aracı, beş büyük ekran televizyonla donatılmış özel bir Tundra kamyonet.

Las Vegas’ta düzenlenen 2024 SEMA fuarında sergilenen bu araç, özellikle sporseverlerin "her açıdan" maç izleme deneyimini geliştirmek için tasarlandı. Toyota'nın bu aracı üretmesindeki asıl özel amaç, arka koltuk deneyimini zirveye taşımak ve bunu arka kısmına entegre ettiği beş adet 55 inçlik dev ekranla gerçekleştiriyor.

Toyota Ultimate Tailgate Tundra satışa sunulmayacak

Toyota’nın "Ultimate Tailgate Tundra" adını verdiği bu araç, bir düğme ile kamyonetin kasasından yükselen özel yapım bir platform sayesinde ekranları ortaya çıkarıyor. Bu mekanizma, dört elektrikli aktüatör yardımıyla hareket ediyor ve ekranlar her türlü hava koşuluna dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış durumda.

Ayrıca, aracın üst kısmında yer alan geniş açılı bir gölgelik, ciddi bir gölge alanı sağlayarak gün ışığının aracınıza vurduğu anlarda bile ekranların rahatça izlenebilmesine olanak tanıyor.

5 büyük ekranı dışında özel ses sistemi de var

Bu etkileyici araçta dört hoparlör, iki subwoofer ve uydu bağlantılı bir Wi-Fi sistemi içeren özel bir JBL Club Marine Serisi ses sistemi de bulunuyor. Toyota bu aracı NFL ile olan özel bir anlaşma kapsamında üretti, bu nedenle herhangi bir şekilde satışa sunulmayacak.

Aracın tek eksisi ise tam elektrikli bir model olmaması. Bu kadar çok ekran ve güçlü ses sisteminin bulunduğu araçta elektrikli bir altyapı yerine jeneratör kullanılmış. Bu da aracın arka kısmının tamamen eğlenceye ayrıldığını, bagaj saklama alanı için de herhangi bir yer kalmadığını gösteriyor.

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