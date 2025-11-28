Tümü Webekno
Toyota'nın süper spor otomobili "GR GT"nin tanıtım videosu yayınlandı

Toyota, GR markasının en güçlü modeli olacak GR GT için resmi tanıtım videosunu yayınladı. Araç 5 Aralık 2025’te tanıtılacak.

Toyota'nın süper spor otomobili "GR GT"nin tanıtım videosu yayınlandı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Toyota, GR GT adını taşıyan yeni süperspor modeli için resmi tanıtım videosunu yayınladı. GR markasının şimdiye kadarki en güçlü aracı olacak GR GT, 5 Aralık 2025’te tanıtılacak.

Videoda aracın geniş gövde yapısı, belirgin LED ışık imzası ve agresif tasarım detayları öne çıkıyor. GR GT, Toyota'nın pist odaklı performans anlayışını yola taşıyan bir amiral gemisi olarak konumlandırılıyor.

Araç hakkında henüz resmi teknik bilgiler paylaşılmadı ancak 4.0 litrelik çift turbolu V8 motorla gelmesi bekleniyor. Hibrit destekli bir versiyon ihtimali de gündemde.

GR GT’nin ilk kamu gösterimi 2026 Tokyo Auto Salon’da yapılacak. Fiyatının yaklaşık 150.000 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Toyota, bu modelle süper otomobil liginde iddialı bir adım atmaya hazırlanıyor.

Toyota

