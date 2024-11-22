Düşünün, annenizin hayatını kolaylaştırmak için icat yapmaya karar veriyorsunuz ve bu fikir ilerleyen yıllarda dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden birinin temelini oluşturuyor. Bu içerikte, tam da bu şekilde ilk adımları atılan Toyota’nın bilinmeyen faaliyet alanlarından bahsedeceğiz.

Bugün her yerde gördüğümüz Toyota markalı araçlarla tanıdığımız Toyota’nın hikâyesi aslında bir evladın annesinin yükünü hafifletmek istemesi ile başladı.

Büyük bir azim ve özveri ile başlayan bu hikâyenin sonundaysa Toyota sadece otomotiv değil pek çok sektörde faaliyet gösteren bir dev hâline geldi.

Her şey Sakichi Toyoda’nın annesinin zor şartlarda dokuma yaptığını görmesiyle başladı.

Sakichi, annesini rahatlatacak bir makine icat etmek için yola çıktı ve babası karşı çıkmasına rağmen azimle çalışarak 1898’de Japonya’nın ilk güç destekli dokuma tezgahını üretmeyi başardı.

Bu yenilik o dönemde o kadar etkileyiciydi ki, kısa sürede büyük bir başarıya dönüşerek Toyoda’nın bir dokuma şirketi kurmasını sağladı.

Bu girişim, Toyota Industries Corporation adıyla bugün hâlâ tekstil makineleri ve forkliftler üreten bir şirket olarak faaliyet gösteriyor.

Sakichi’nin aklı hep daha yükseklerdeydi ve otomobil üretimi ilgisini çekiyordu.

1929’da dokuma makinesinin patent haklarını sattı ve oğluna bu alana yönelmesi için bir fon sağladı.

İlk başta oğlu tereddüt etmiş olsa da Amerika’daki üretim tekniklerini inceledikten sonra ikna oldu ve böylelikle Toyota’nın otomotiv serüveni başladı.

İlk prototipler 1930’larda üretildi ve 1937’de Toyota Motor Company resmî olarak kuruldu.

Toyota, 1966’da Corolla’yı piyasaya sürerek dünyanın en çok satan otomobil markalarından biri olmayı başarmasının ardından 1997’de Prius ile hibrit otomobil devrimini başlattı. Lexus markasıyla ise 1989’da lüks otomobil segmentine iddialı bir giriş yaptı.

Toyota, 1970’lerden itibaren robotik ve otomasyon alanında endüstriyel robotlar geliştirmeye odaklandı.

Günümüzde şirket tıbbi destek robotlarıyla da dikkat çekmeyi başarır konumda.

Finans sektörüneyse 1980’lerde Toyota Financial Services ile adım attı ve bu şirketi ile araç finansmanı, leasing vb. hizmetleri sunuyor.

2000’lerde hidrojen yakıt hücreli araçlarla enerji sektörüne yönelerek Mirai modelini tanıttı.

Ayrıca, akıllı ulaşım sistemleri ve otonom araçlarla mobilite çözümlerinde iddialı bir konumu elinde tutuyor.

Bugün Toyota, otomotivin ötesine geçerek enerji, robotik, lojistik ve havacılık gibi birçok alanda daha faaliyet gösteriyor.

Toyota’nın ilham veren bu çeşitliliği küçük bir fikrin sıkı çalışarak ne kadar büyüyebileceğini kanıtlar nitelikte.

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