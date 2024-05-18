Samsung, bugün milyarlarca insanın günlük hayatının vazgeçilmez bir parçası olan cihazları üreten, teknoloji dünyasının devlerinden biri olarak tanınıyor. Ancak Samsung sandığımızdan çok daha büyük. Bu içerikte Samsung’un bilinmeyen faaliyetlerini mercek altına alıyoruz.

Küçük bir ticaret şirketi olarak yola çıkan Samsung, bugün elektronik cihazlardan gökdelenlere, askeri teknolojiden gemi yapımına kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor.

Öyle ki, Samsung'un ürettiği parçalar bile dünya çapında birçok marka tarafından birçok cihazda kullanılıyor. Yani Samsung’un görünene ek olarak görünmeyen etkisi de oldukça büyük.

Peki mütevazı bir ticaret şirketi olarak başlayan Samsung, nasıl oldu da âdeta bir krallık hâline geldi?

Şaşırtıcı ama bugün teknoloji devi olarak tanıdığımız Samsung'un hikayesi, 1938 yılında, Kore'de Lee Byung-chul’un Samsung adında gıda ürünleri satan küçük bir ticaret şirketi kurmasıyla başlıyor.

İlk yıllarında şirket, yerel gıda ürünleri ticareti yapıyordu ve yalnızca 40 çalışanı vardı.

Şirketin ilk ürünüyse erişteydi. Ardından şekere ve yüne yöneldiler.

1950'lerin sonlarına gelindiğindeyse şirket faaliyet alanını genişleterek sigorta, menkul kıymetler ve perakende sektörlerine adım attı.

1960’ların sonundaysa yıldızlarının parlayacağı elektronik alanına yöneldi.

1970'teyse ilk elektronik ürünü olan 12 inçlik siyah beyaz televizyonu üretti.

Elektronik alanında hız kesmeden kendini geliştirmeye devam eden Samsung 1983 yılında ilk bilgisayarını piyasaya sürdü.

90'lı yıllara gelindiğinde Samsung, birçok endüstride kendini ispatlamış uluslararası bir güç olarak hızla yükselmeye başladı.

Sonrası zaten malum. Samsung televizyondan bilgisayara, akıllı telefondan beyaz eşyaya kadar her alanda hayatlarımızda önemli bir yere sahip güçlü ve güvenimizi kazanmış markalardan bir tanesi.

Samsung yalnızca Samsung Elektronik altında bile çok büyük kapsamlı işler yapıyor.

Samsung, elektronik alanında ürettiği, klima bilgisayar, televizyon, akıllı telefon, monitör, yazıcı, beyaz eşya gibi ürünlere ek olarak çip ve LCD panel gibi ara madde üretiminde de faaliyet gösteriyor.

Öyle ki dünyanın en büyük telefon üreticilerinden biri olan Samsung’un ürettiği çipler Apple tarafından da kullanılıyor.

Ayrıca Samsung 2006'dan beri dünyanın en büyük televizyon üreticileri arasında yer alıyor.

Sadece elektronik değil farklı alanlarda da faaliyet gösteren Samsung düşündüğümüzden çok ama çok daha büyük!

Samsung şirketi kendini sadece elektronik ürünlerle sınırlamayarak birçok alanda faaliyet gösteriyor. Örneğin, “Samsung Biologics” (Samsung Biyoloji) ve “Samsung Bioepis” şirketleri altında ilaç maddesi ve ürün üretimine ek olarak biyoanalitik testler geliştiriyor.

Yine sağlık alanında, “Samsung Medical Center” (Samsung Tıp Merkezi) ile Asya’nın en büyük hastanesi ve kanser araştırma merkezi de Samsung çatısı altında yer alıyor.

Mühendislik alanında da çok büyükler.

“Samsung Engineering” (Samsung Mühendislik) şirketi altında petrol rafinerisi, gaz tesisleri, petrokimya tesisleri, enerji santralleri, su arıtma tesisleri ve diğer altyapı çözümleri geliştiriliyor.

“Samsung Heavy Industries” (Samsung Ağır Sanayi) şirketi altındaysa dökme yük gemileri, konteyner gemileri, ham petrol tankerleri, yolcu feribotları, çelik yapılar üretiyorlar.

Hatta, Burj Khalifa ve Petronas Kuleleri gibi dünyaca ünlü yapılar Samsung'un mühendislik ve inşaat kolu tarafından inşa edilmiş.

Buna ek olarak Samsung, savunma sanayii ve askeri teknolojiler de üretiyor. Samsung’a ait bir firma olan “Hanwha Techwin”, gözetleme sistemleri, havacılık, otomasyon ve silah teknolojisi alanında faaliyet gösteriyor.

Finans ve sigortacılık alanlarında da varlar!

“Samsung Fire & Marine Insurance” (Samsung Yangın ve Deniz Sigortası) ve “Samsung Life Insurance” (Samsung Hayat Sigortası) isimli şirketleriyle farklı sigortacılık alanlarında, “Samsung Card” (Samsung Kart), “Samsung Securities” (Samsung Menkul Kıymetler), “Samsung Asset Management” (Samsung Varlık Yönetimi), “Samsung Venture Investment” (Samsung Girişim Yatırımı) şirketleri ile de finansal hizmetler, varlık yönetimi gibi alanlarda hizmet sağlıyor.

Saydıklarımıza ek olarak, otelcilik, reklam ve pazarlama, araştırma-geliştirme, ara madde üretimi ve benzeri daha pek çok alanda faaliyet gösteren Samsung her alanda devleşmeyi başarmış bir şirket olarak karşımıza çıkıyor.

Özetle, Samsung erişte üretiminden başlayarak faaliyet alanını listelemeye kalksak sayfalarca sürecek kadar çok alanda geliştirmeyi başaran nadir başarı örneklerinden.

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