Toyota, 2026'nın İlk Kampanyalarını Açıkladı: Corolla'da 340 Bin TL, Corolla Cross'ta 600 Bin TL İndirim Var!

Toyota'nın ocak ayı boyunca uygulayacağı satış kampanyaları belli oldu. Hemen her modele indirim yapan şirket, en çok da Corolla ve Corolla Cross'taki fırsatlarla dikkat çekecek gibi görünüyor. İşte detaylar...

Japon otomobil devi Toyota, Ocak 2026 dönemi boyunca geçerli olacak güncel fiyatlarını açıkladı. Şirket, buna ek olarak bu ay boyunca geçerli olan kampanyaları da paylaştı. Toyota'nın ocak ayındaki kampanyalarına baktığımızda şirketin yeni yıla hızlı bir giriş yapmaya kararlı olduğunu görüyoruz.

Peki Toyota'nın Ocak 2026 kampanyaları arasında neler var? Firma bu ay otomobil satmak için neler yapıyor? Bu içeriğimizde Toyota'nın sıfır araba kampanyalarına yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Toyota kampanyaları - Ocak 2026

İndirimli fiyat kampanyası olan modeller:

Model Liste Fiyatı İndirimli Fiyatı Corolla 1.989.500 TL 1.650.000 TL Corolla Hybrid 2.446.000 TL 2.266.000 TL Corolla Cross Hybrid 3.090.000 TL 2.484.000 TL C-HR Hybrid 2.318.500 TL 2.090.000 TL Corolla Hatchback Hybrid 2.478.500 TL 2.115.000 TL Yaris Cross Hybrid 2.518.000 TL 2.203.000 TL Yaris Hybrid 2.080.000 TL 1.878.000 TL Land Cruiser Prado 16.000.000 TL 12.000.000 TL Hilux 2.617.000 TL 2.194.500 TL Proace City 1.817.500 TL 1.544.500 TL Proace City Cargo 1.217.000 TL 1.183.000 TL Proace Verso 2.313.500 TL 2.200.000 TL Proace Cargo 1.622.000 TL 1.479.000 TL Proace Max 1.750.000 TL 1.504.000 TL Proace Max Kamyonet 1.850.000 TL 1.572.000 TL

Toyota Corolla alınır mı?

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Toyota, bu ay kabaca tüm otomobillerine kampanya uyguluyor. Küresel çapta en çok satan otomobillerin başında gelen Corolla'da 339.500 TL, Corolla Cross'ta ise 606.000 TL indirim görüyoruz. Diğer modellerde de fena indirimler yok değil.

Kredi kampanyası olan modeller:

Model Kredi Tutarı Vade Sayısı ve Faiz Oranı Hilux 1.000.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz Proace City 600.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz Proace City Cargo 300.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz Proace Verso 600.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz Proace Cargo 300.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz Proace Max 600.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz

Toyota'nın Ocak 2026 kredi kampanyalarına baktığımızda daha çok ticari araçlar için fırsatlar sunulduğunu görüyoruz. Özellikle faizsiz ve 6 ay vadeli kredi kampanyaları, ticari araç almayı düşünen tüketiciler için oldukça avantajlı görünüyor. Ayrıca Hilux'taki durum da hiç fena değil.

Toyota güncel fiyat listesi için:

Yukarıda bahsettiğimiz kampanyaların 31 Ocak tarihine kadar geçerli ve stoklarla sınırlı olduğunu belirtelim. Kampanyalarla ilgili detaylı bilgi almak için Toyota satış merkezlerini ziyaret edebilirsiniz.