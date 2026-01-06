Tümü Webekno
CASEDOIT telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean protein barlarda indirim! Protein Ocean'da özel fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Toyota, 2026'nın İlk Kampanyalarını Açıkladı: Corolla'da 340 Bin TL, Corolla Cross'ta 600 Bin TL İndirim Var!

Toyota'nın ocak ayı boyunca uygulayacağı satış kampanyaları belli oldu. Hemen her modele indirim yapan şirket, en çok da Corolla ve Corolla Cross'taki fırsatlarla dikkat çekecek gibi görünüyor. İşte detaylar...

Toyota, 2026'nın İlk Kampanyalarını Açıkladı: Corolla'da 340 Bin TL, Corolla Cross'ta 600 Bin TL İndirim Var!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Japon otomobil devi Toyota, Ocak 2026 dönemi boyunca geçerli olacak güncel fiyatlarını açıkladı. Şirket, buna ek olarak bu ay boyunca geçerli olan kampanyaları da paylaştı. Toyota'nın ocak ayındaki kampanyalarına baktığımızda şirketin yeni yıla hızlı bir giriş yapmaya kararlı olduğunu görüyoruz.

Peki Toyota'nın Ocak 2026 kampanyaları arasında neler var? Firma bu ay otomobil satmak için neler yapıyor? Bu içeriğimizde Toyota'nın sıfır araba kampanyalarına yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Toyota kampanyaları - Ocak 2026

İndirimli fiyat kampanyası olan modeller:

Başlıksız-1

Model Liste Fiyatı İndirimli Fiyatı
Corolla 1.989.500 TL 1.650.000 TL
Corolla Hybrid 2.446.000 TL 2.266.000 TL
Corolla Cross Hybrid 3.090.000 TL 2.484.000 TL
C-HR Hybrid 2.318.500 TL 2.090.000 TL
Corolla Hatchback Hybrid 2.478.500 TL 2.115.000 TL
Yaris Cross Hybrid 2.518.000 TL 2.203.000 TL
Yaris Hybrid 2.080.000 TL 1.878.000 TL
Land Cruiser Prado 16.000.000 TL 12.000.000 TL
Hilux 2.617.000 TL 2.194.500 TL
Proace City 1.817.500 TL 1.544.500 TL
Proace City Cargo 1.217.000 TL 1.183.000 TL
Proace Verso 2.313.500 TL 2.200.000 TL
Proace Cargo 1.622.000 TL 1.479.000 TL
Proace Max 1.750.000 TL 1.504.000 TL
Proace Max Kamyonet 1.850.000 TL 1.572.000 TL

Toyota Corolla alınır mı?

2025 Toyota Corolla Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı! 2025 Toyota Corolla Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Toyota, bu ay kabaca tüm otomobillerine kampanya uyguluyor. Küresel çapta en çok satan otomobillerin başında gelen Corolla'da 339.500 TL, Corolla Cross'ta ise 606.000 TL indirim görüyoruz. Diğer modellerde de fena indirimler yok değil.

Kredi kampanyası olan modeller:

Başlıksız-1

Model Kredi Tutarı Vade Sayısı ve Faiz Oranı
Hilux 1.000.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz
Proace City 600.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz
Proace City Cargo 300.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz
Proace Verso 600.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz
Proace Cargo 300.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz
Proace Max 600.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz

Toyota'nın Ocak 2026 kredi kampanyalarına baktığımızda daha çok ticari araçlar için fırsatlar sunulduğunu görüyoruz. Özellikle faizsiz ve 6 ay vadeli kredi kampanyaları, ticari araç almayı düşünen tüketiciler için oldukça avantajlı görünüyor. Ayrıca Hilux'taki durum da hiç fena değil.

Toyota güncel fiyat listesi için:

2026 Model Corolla'da Bomba İndirim Var: Toyota, Ocak 2026 Fiyat Listesi Açıklandı 2026 Model Corolla'da Bomba İndirim Var: Toyota, Ocak 2026 Fiyat Listesi Açıklandı

Yukarıda bahsettiğimiz kampanyaların 31 Ocak tarihine kadar geçerli ve stoklarla sınırlı olduğunu belirtelim. Kampanyalarla ilgili detaylı bilgi almak için Toyota satış merkezlerini ziyaret edebilirsiniz.

Araba Elektrikli Araba Toyota

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Opel Astra'ya Bir Gecede 700.000 TL Zam Geldi: İşte Ocak 2026 Opel Fiyat Listesi

Opel Astra'ya Bir Gecede 700.000 TL Zam Geldi: İşte Ocak 2026 Opel Fiyat Listesi

Ocak 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: Türkiye'de Çok Sevilen SEAL U DM-i Satıştan Kaldırıldı

Ocak 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: Türkiye'de Çok Sevilen SEAL U DM-i Satıştan Kaldırıldı

Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi: Qashqai'de Şeker Gibi Fiyat! (Bu Fiyata C-SUV Kalmadı)

Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi: Qashqai'de Şeker Gibi Fiyat! (Bu Fiyata C-SUV Kalmadı)

Steam'de %90 İndirime Giren Kaçırılmayacak Oyunlar (Bugün Son Gün!)

Steam'de %90 İndirime Giren Kaçırılmayacak Oyunlar (Bugün Son Gün!)

Netflix'te Olmasına Rağmen Pek Bilinmeyen Harika Diziler

Netflix'te Olmasına Rağmen Pek Bilinmeyen Harika Diziler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim