Toyota, üretebildiğinden daha fazla otomobil sattığını açıkladı

Toyota, son altı ayda 5,27 milyon araç sattı. Yüksek hibrit otomobil talebi nedeniyle üretim kapasitesini aşan şirket, taleplere yetişmekte zorlanıyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Toyota, son altı ayda toplam 5,27 milyon araç satarak bir önceki yıla göre %5 artış yakaladı. Şirketin hibrit araçlara olan yatırımı meyvesini verirken, bu modellerin satışı 2,27 milyona ulaştı.

Plug-in hibrit, tam elektrikli ve hidrojenli modeller, tüm satışların %47’sini oluşturdu. Bu, Toyota’nın düşük emisyonlu araç stratejisinin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor.

Ancak Toyota yöneticileri, yüksek talebi karşılayacak kadar hızlı üretim yapamadıklarını açıkladı. Bazı modellerin stokları tükenmiş durumda. Özellikle Japonya ve Kuzey Amerika pazarlarında sıkıntı büyük.

Tam elektrikli araçlar (BEV) tarafında ise tablo daha farklı. ABD’de Toyota’nın eylül ayında sadece 61 adet tam elektrikli bZ satabilmiş olması, markanın bu alandaki zayıf konumunu ortaya koyuyor. Yılın ilk 9 ayında ise bu rakam sadece 12.264.

