TP-Link, eski nesil Wi-Fi donanımlarına sahip olan bilgisayarlara 1300 Mbps'e varan Wi-Fi hızları kazandıran tak çalıştır Wi-Fi adaptörü Archer T3U Plus'ı satışa sundu.

Çin merkezli bir bilgisayar donanımları şirketi olan TP-Link, “eski” bilgisayarlara yeni nesil Wi-Fi bağlantı desteği getiren yeni Wi-Fi adaptörü Archer T3U Plus’ı satışa sundu. Özellikle oyun ve video izleme deneyimini daha da iyileştirmeyi vadeden Archer T3U Plus, Wi-Fi 5 teknolojisi sayesinde 5 GHz bandında 867 Mbps, 2.4 GHz bandında ise 400 Mbps bağlantı sunabiliyor.

Gelişmiş, yüksek kazançlı, seri anten yapısına sahip olan Archer T3U Plus, bu sayede daha yüksek veri iletimi ve sinyal alım gücü sunuyor ve Wi-Fi kapsama alanını genişletiyor. Standart büyüklükteki bir evin hemen her noktasında sinyal alımını mümkün kılan Archer T3U Plus, ayarlanabilir anteni ile sinyalin manuel olarak iyileştirilebilmesini de mümkün kılıyor.

TP-Link Archer T3U Plus, uyumlu yönlendiriciler ile 1300 Mbps'e varan bağlantı hızları sunuyor

MU-MIMO teknolojisi ile eş zamanlı iki veri akışını destekleyen TP-Link Archer T3U Plus, MU-MIMO destekli bir yönlendirici ile kullanıldığında ağ verimliliğinin daha da artırılmasını sağlıyor. WPA/WPA2 şifreleme standartlarıyla kolay bir şekilde kurulan ve tak çalıştır Wi-Fi adaptör Archer T3U Plus, Windows 7, 8, 8.1, 10 ve MacOS işletim sistemi tarafından destekleniyor.

TP-Link Archer T3U Plus fiyatı

An itibarıyla Amazon Türkiye'de satışa sunulan TP-Link Archer T3U Plus için 211,54 TL fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Tak çalıştır tasarımıyla kolay bir kullanıma sahip olan Wi-Fi adaptörün özelliklerine göre fena sayılmayacak bir fiyat ile geldiği söylenebilir. Ayrıca alternatif Wi-Fi adaptör seçenekleri için aşağıdaki listemizi inceleyebilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

