TP-Link, Wi-Fi 6 Destekli Yeni Modem Serisini Duyurdu

Yeni duyurusuyla modem pazarındaki rakiplerine gözdağı veren TP-Link, ucuzdan pahalıya giden üç ürün içeren yeni modem serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Serideki ürünler, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tasarlanmış ve bunlardan en ucuz olanı bile ev için gayet güçlü görünüyor.

TP-Link’in Deco adlı Wi-Fi router serisi, hatırı sayılır bir süredir piyasada bulunuyor ancak rakibi olan Linksys Velop kadar ilgi yakalamayı başarmış değil. Şirket, yeni duyuracağı Wi-Fi router cihazlarıyla birlikte bunu değiştirmeyi planlıyor.

TP-Link, iddialı özelliklere sahip yeni cihazları Deco X90, X60 ve X20’yi tanıtarak rakiplerine yetişmeye hazırlanıyor. 3 farklı ürünle piyasaya girecek olan modem serisindeki ürünlerin fiyatları 190 dolardan 450 dolara kadar değişiyor.

TP-Link Deco X90 Wi-Fi 6 System:

450 dolarlık fiyatıyla serinin en pahalı ürünü olan Deco X90, iki parçadan oluşuyor ve ikisi 5 GHz, biri 2,4 GHz olmak üzere 3 bant desteğiyle geliyor. 3 bant teknolojisiyle kullanıcıya kablosuz biçimde sağlanabilecek en hızlı bağlantıyı sunan modemin 5 GHz’lik bantlarının biri 1.200 Mbps, diğeri 4.800 Mbps, 2,4 Ghz bant ise 570 Mbps hıza kadar ulaşabiliyor. 557 metrekare menzile ve 2,5 Gbps WAN girişine sahip modem, 200 cihaza kadar bağlantı desteği sunuyor.

TP-Link Deco X60 Wi-Fi 6 System:

Fiyat ve donanım özellikleriyle serinin ortanca üyesi olan Deco X60, makul denilebilecek bir fiyat karşılığında Deco X90’a yakın özelliklere sahip. Wi-Fi 6 destekli cihaz, 464 metrekare menzile ve WPA3 desteğine sahip. 150 cihaza kadar bağlantı sınırı bulunan modemin 5 GHz’lik bandı 2.400 Mbps hıza ulaşabiliyor. İkili setin fiyatı 270 dolar.

TP-Link Deco X20 Wi-Fi 6 System:

İkili seti 190 dolar ve üçlü seti 270 dolar olan modem, uygun fiyata ev için gayet yeterli hızda bir internet erişimi sağlıyor. İkili banda sahip modemin 5 GHz’lik bandı 1.200 Mbps hıza ulaşabiliyor.