Türkiye'de yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte tüm yollarda trafik durma noktasına geldi, durdu. Sabırları test eden trafik yoğunluğu, sosyal medyada da gündem oldu.

Koronavirüs önlemlerinin neredeyse tamamen kalktığı dönemde yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı. 2,5 yılın ardından maskeleri çıkaran öğrenciler, bu sabah okullara akın etti. Yeni eğitim öğretim yılı heyecanla karşılanırken, heyecanın yollara yansımasıysa oldukça olumsuzdu.

Okulların açılmasıyla birlikte Türkiye’nin her bir şehrinde dayanılmaz trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul’da trafik yoğunluğu %58’leri aşarken, pek çok kişi bu sabah trafikte saatlerini geçirdi. Dev trafik yoğunluğu haliyle sosyal medyada da gündem oldu. Birçok kişinin canını sıkan trafiğe gelen tepkilerden bazıları şu şekildeydi:

Delirten okul trafiğine gelen tepkiler: