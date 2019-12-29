Travis Scott'ın 27 Aralık'ta yüklenen 'GANG GANG' klibinde ilgi çekici bir detay ortaya çıktı. Klipte, Tesla'nın Cybertruck ve Cyberquad araçları boy gösterdi.

Geçtiğimiz ay Tesla, Elon Musk’ın sunumuyla birlikte uzun zamandır beklediğimiz yeni kamyoneti Cybertruck’in tanıtımını yapmıştı. Kamyonet, daha önce hiç kimsenin beklemediği bir şekilde ortaya çıkınca da binlerce kişi tarafından mizah aletine dönüştürülmüş, binlerce kişi tarafından da oldukça beğenilmişti.

Tesla, Cybertruck’ın tanıtımında yalnızca kamyonet ile de kalmamış, kamyonetin arkasına konabilen ayrı bir ATV’sini de duyurmuştu. Şirketin bu ATV’sinin ismi de Cyberquad idi. Peki sizce bu ikili nerede karşımıza çıktı dersiniz? Yine hiç tahmin edilemeyecek şekilde, Travis Scott’ın yeni videosunda.

Travis Scott'ın klibindeki Cybertruck ve Cyberquad detayı:

Cuma günü Travis Scott’ın yayınladığı ‘GANG GANG - JACKBOYS: SHECK WES, DON TOLIVER, LUXURY TAX 50 & CACTUS JACK’ video klibinde ilginç bir detay keşfedildi. Videonun 50. saniyesinden itibaren birkaç saniye boyunca ve klibin kalan kısımlarında Tesla’nın Cybertruck ve Cyberquad araçları görüldü.

Peki Tesla’nın yeni araçları Travis Scott’ın klibinde neden yer alıyor? Bu soruyu cevaplamak için Tesla’nın olmayan denebilecek reklam politikasına iniş yapabiliriz. Bildiğiniz üzere Tesla, hiç reklam yapmayan ancak muhteşem satış rakamlarına ulaşabilen bir şirket.

Fakat hiç reklam yapmamak demek hiçbir zaman ürün yerleştirmesi yapılmayacak demek olmuyor. Travis Scott’ın videosundaki Tesla Cybertruck ve Cyberquad’ı da bunun bir örneği olabilir. Yine de, şu anlık bu videodaki araçların neden orada olduğu net olarak bilinmiyor.

Tesla araçlarının klibe eklenmesini sağlamak içinse farklı bir yol bulunuyor. Muhtemelen Travis Scott ya da klibi yöneten kişilerden birisi, Elon Musk’ı yakından tanıyan bir bağlantıya sahip. Tabii, muhtemelen bu kişi Travis Scott. Çünkü Kim Kardashian’ın dün paylaştığı aşağıdaki paylaşım, bu olasılığı fazlasıyla güçlendiriyor:

Gördüğünüz üzere Elon Musk, Travis Scott ve birkaç arkadaşıyla birlikte bir partide yer alıyor. Dolayısıyla bu, akıllara başka bir soruyu da takıyor: Elon Musk, arkadaşına iyilik yapmak için mi araçları klibe ekletti yoksa reklam olsun diye mi? Ayrıca klipte Cyber araçlarının dışında Boring Company'nin Not-A-Flamethrower ürününü de gördünüz mü? Görüşlerinizi aşağıda belirtebilirisiniz: