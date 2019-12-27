Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, 2019’da en sevdiği filmin ‘Parasite’ (Parazit) olduğunu açıkladı. Güney Koreli yönetmen Bong Joon-Ho tarafından yazılıp yönetilen gerilim filmi, Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü kazanmıştı.

21. yüzyılın en önemli figürlerinden biri olan Elon Musk, Tesla, SpaceX ve Boring Company gibi şirketleriyle dünyamızın ilerleyişine şekil veriyor. Hayata geçirdiği fütürist projeler kadar, sosyal medyadaki demeçleriyle de manşet olan Güney Afrika asıllı Amerikalı girişimci, 2019’da en beğendiği filmin ‘Parasite’ (Parazit) olduğunu açıkladı.

Tesla CEO'sunun, ‘Star Wars’ ve ‘Bladerunner’ gibi bilim kurgu klasiklerine olan sevgisi herkes tarafından biliniyor. Hatta bu yıl bilim kurgu türündeki animasyon dizisi 'Rick ve Morty'de alternatif bir versiyonunu dahi izlemiştik; ancak Musk’ın bu yıl en keyif aldığı yapım bir gerilim filmi oldu. Ünlü mucit ayrıca en sevdiği Netflix dizisinin de ‘Black Mirror’ olduğunu söyledi.

Bong Joon-Ho tarafından yazılan ve yönetilen Güney Koreli bir gerilim filmi olan ‘Parasite’, birbirlerine benzeyen; ancak farklı görünen iki ailenin aracılığı ile günümüzün değer yargılarına ve toplum biçimine ayna tutuyor. Eleştirmenlerden tam not alan film, 72. Cannes Film Festivali'nden Altın Palmiye ile dönmüştü. Eğer Parasite’i sevdiyseniz, Jordan Pele’nin yeni gerilim filmi ‘Us’a da bakmanızı öneririz. Zira o film de birbirlerine tıpatıp benzeyen iki ailenin hayatta kalma savaşını anlatıyor.

Hem senaryo hem de kurgu anlamında oldukça etkileyici bir film olan Parasite, Song Kang-Ho, Sun-kyun Lee, Woo-sik Choi, Hye Jin Jang gibi Güney Kore sinemasının başarılı isimlerini bir araya getiriyor. Okja, Snowpiercer ve Cinayet Günlüğü gibi yapımlardan tanıdığımız Bong Joon-Ho’nun yedinci filmi olan Parasite, ülkemizde 1 Kasım 2019 tarihinde vizyona girmişti.

Parasite fragmanı: