Trenyol Yemek ve Trendyol Market'e girmek isteyen kullanıcılar, çeşitli sorunlarla karşılaşmaya başladı. Trendyol Destek hesabından yapılan paylaşım, sorunun farkında olunduğunu gösterdi.

Güncelleme: Sorun çözüldü.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da hizmet veren Trendyol’un yemek sipariş platformu Trendyol Yemek ve Antalya haricindeki şehirlerde hizmet veren Trendyol Hızlı Market, son dakikalarda teknik sorunlarla karşı karşıya. Trendyol Hızlı Market veya Trendyol Yemek hizmetlerinden faydalanmak isteyen kullanıcılar, çeşitli hatalarla karşılaşmaya başladı.

Trendyol’un hizmetlerine giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, işletmelerin kapalı olarak gözükmesi, bölgesel yoğunluk yaşanması ya da doğrudan sayfanın yüklenememesi gibi hatalarla karşılaştıklarını aktardı. Trendyol tarafından bir açıklama gelirken, Trendyol’un Asistan’da da teknik bir sorun yaşandığına dair bilgilendirme gözüktü.

Trendyol Asistan’da yer alan bilgilendirme:

Trendyol’dan açıklama geldi:

Resmi Twitter Trendyol Destek hesabı, Twitter’da bir kullanıcının yaptığı paylaşıma Trendyol Market’teki hatanın yoğunluktan kaynaklandığını açıkladı.