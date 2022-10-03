Apple’ın Türkiye’deki resmi satıcılarından Troy, iPhone 14 teslimatlarını resmi başlangıçtan yalnızca bir dakika sonra tamamladı. Her yıl dikkat çeken etkinliklere imza atan şirket, iPhone 14 lansmanı için boğazda tekne turu düzenledi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın Türkiye’deki yetkili satıcıları arasında yer alan ve zaman zaman piyasanın epey altında fiyatlarla iPhone satışı gerçekleştiren Troy, 7 Eylül’de gerçekleştirilen iPhone 14 lansmanı ile ilgili dikkat çeken bir etkinliğe imza attı.

Apple, iPhone 14 için resmi ön sipariş tarihini 16 Eylül, resmi satış tarihini ise 23 Eylül olarak açıklamıştı. Troy ise müşterine özel bir gece yaşatmak istedi. Müşterilerini boğazda tekne turuna çıkaran şirket, bu turdan sonra da iPhone 14 teslimatlarını gerçekleştirdi.

Önce eğlence, sonra iPhone 14!

Troy’un ilginç etkinliği, 22 Eylül akşamında başladı ve 23 Eylül’ün ilk saatlerine kadar devam etti. iPhone 14’ü Troy üzerinden satın alan ilk 100 müşterisi için özel bir davet gerçekleştiren şirket, müşterilerine önce unutamayacakları bir boğaz turu yaptırdı. Purple Hand Band isimli caz grubunun da mini konser verdiği boğaz turunu tamamlayan iPhone 14 sahipleri, saat 00:01’de tekneden iner inmez de iPhone 14’lerine kavuşma imkanı yakalamış oldular. Böylelikle iPhone 14 teslimatları, resmi satışın başlamasından 1 dakika sonra tamamlanmış oldu.

İlk 100 iPhone 14 müşterisi için unutulmaz bir gece yaşatan Troy, ön sipariş vermeden mağazaya gelen müşterilerini de unutmadı. iPhone 14’ü incelemek ve satın almak için kuyruğa giren tüketiciler için DJ getiren şirket, ücretsiz çay ve kahve ikramlarıyla da tüketiciyi mest etmeyi başardı. Böylelikle sıra beklemek, hiç olmadığı kadar eğlenceli bir hale getirilmiş oldu.

Geçen yıl da böyle bir şey yapılmıştı

Troy, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen iPhone 13 lansmanı sonrasında gece teslimatı gerçekleştirmiş ve bir ilk olarak kayıtlara geçen bu hizmet ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Bu yıl ise çıta biraz daha yükseltilmiş oldu.

Eğer siz de tüm bu eğlencenin bir parçası olmak için Troy ile tanışmak ve detaylı bilgi almak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.