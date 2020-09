Trump, Koronavirüs Aşısıyla İlgili Önemli Açıklama Yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında koronavirüs aşısının onay aldığı takdirde 24 saat içinde dağıtıma hazır olacağını ve 2020 bitmeden 100 milyon doz aşının üretileceğini söyledi.

Tüm dünya şu sıralar koronavirüs pandemisinde 2. dalgaya hazırlanıyor. Eğer yakında bir aşı bulunup yeterli sayıda üretilmezse son derece yıkıcı olması beklenen bu dalga, tüm ülkelerin yeni önlemler almasına neden alacak gibi duruyor. Elbette bu konuda en önemli araştırmalar aşı çalışmaları olmaya devam ediyor. Bu araştırmalar konusunda öncü ülkelerden birisi olan ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında Covid-19 aşısıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Nisan 2021’e kadar her ABD’li için yeterli miktarda yeni tip koronavirüs aşısına sahip olmayı beklediklerini söyleyen Trump, aşı geliştirme konusunda hızlı ilerleme kaydettiklerini söyleyerek, “ABD Gıda ve İlaç Dairesinin onayladığı bir aşı 24 saat içinde dağıtıma hazır olacak. Ordumuz çok sayıdaki aşıyı gerekli yerlere ulaştıracak. Bu yıl bitmeden en az 100 milyon doz aşıya sahip olacağız, belki daha fazla olacak. Her ay 100 milyonlarca doz aşı üretilecek ve nisana kadar her Amerikalıya yetecek kadar aşıya sahip olmayı bekliyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

Ordudan yardım alınacak

Covid-19 aşısının en hızlı şekilde dağıtılması için ordunun lojistik desteğinden faydalanacaklarını belirten Trump, üretilecek aşının başka ülkelere dağıtımı konusunda bir açıklama yapmadı. Bu noktada aşıyı üreten ülkelerin öncelikli olarak kendi vatandaşlarına bu aşıyı sunması hedefleniyor. Koronavirüs salgınından en çok yara alan ülke olan ABD de salgını durdurduğu zaman bu aşıyı diğer ülkelere de ihraç etmeye başlayacaktır.

Şu sıralar ülkemizde de aşı çalışmaları devam ediyor. 2021’in ikinci yarısında hazır olacağı öngörülen aşı, özellikle aşıların bu kadar rağbet gördüğü bir ortamda ülkemiz adına önemli olacağı düşünülüyor.