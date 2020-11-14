Trump, BioNTech ve Pfizer'in Aşısı İçin Tarih Verdi

Trump, Türk doktorların kurduğu Almanya merkezli BioNTech ile ABD’li Pfizer firması ortaklığında geliştirilen aşı için açıklama yaptı. Trump, yüzde 90 başarı oranına sahip aşının Nisan 2021’e kadar New York hariç tüm ABD’ye ücretsiz bir şekilde dağıtılacağını söyledi.

Testleri Türkiye dahil pek çok ülkede gerçekleşen ve Türk doktorlar Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin de geliştirme sürecinde büyük pay sahibi olduğu Pfizer'ın aşısıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump’tan açıklamalar geldi. Pfizer sayesinde beklentileri aştıklarını ve bu bilimsel adım sonrasında dünya liderlerinden tebrikler aldığını söyleyen Trump, aşının ABD’de New York hariç tüm eyaletlere nisan ayı itibariyle ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanacağının sözünü verdi.

Geçtiğimiz hafta başkanlık seçimlerinde rakibi Joe Biden’a kaybeden Donald Trump, hala resmi olarak ABD Başkanı olmaya devam ediyor. “Yönetimim aşının dağıtımını koordine edecek ve umuyorum ki aşı hızlı bir şekilde onay alacak” şeklinde açıklama yapan Trump, Pfizer’in geliştirdiği aşının ABD’lilere ücretsiz bir şekilde sunulacağını söyledi. Yönetimine 1,95 milyar dolarlık yatırım için teşekkür eden Başkan Trump, koronavirüs salgını karşısında son derece iyi bir iş çıkardıklarını savundu. Trump, aşının New York Valisi Andrew Cuomo’nun aşı dağıtım planı konusunda eleştirileri sonrasında New York hariç tüm ABD’de rekor bir sürede dağıtılacağını söyledi.

Ölümleri önemli ölçüde azalttık

Koronavirüs pandemisi döneminde yönetiminin başarılı bir iş çıkardığını söyleyen Trump, “Yönetimim ölümlerin büyük ölçüde azaltılmasında önemli bir rol oynadı” ifadelerini kullandı. Trump’ın bu açıklamaları ise tepkiyle karşılandı, çünkü halihazırda en fazla koronavirüs vakası ve ölüm ABD’de gerçekleşti. ABD’de güncel verilere göre 10 milyon 707 binden fazla insan koronavirüse yakalanırken 244 bin 169 kişi ise hayatını kaybetti.

Hiçbir koşulda kapanmayacağız

Covid-19 hastalarına 20 bin yatak sağladıklarını söyleyen Trump, vaka sayısının aşıyla birlikte düşmeye başlayacağını belirterek “Hiçbir koşulda kapanmaya gitmeyeceğiz” dedi. ABD ekonomisinin kapanma nedeniyle gerilediğini, sonrasında bir iyileşme kaydettiklerini ve kapanmaya bir daha izin vermeyeceğini söyleyen Trump, aşının müjdesini bu sözleriyle vermiş oldu.

Pfizer Türkiye'de dağıtılacak mı?

Pfizer'in geliştirdiği aşının geliştirilmesinde Türk doktorların ortaklığının büyük önemi olduğu için Türkiye'nin aşı tedariği konusunda şanslı olduğunu söyleyebiliriz. BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 2021'in ilk 3 ayı içinde Türkiye'ye aşı getirme imkanı doğacağını söyledi. Ayrıca Türkiye'deki çeşitli yöneticiler de aşının Türkiye'ye yakında gelebileceğinin sinyallerini verdiler.