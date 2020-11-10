Pfizer ve BioNTech'in COVID-19 Aşısının Fiyatı Açıklandı

Pfizer ve BioNTech'in dün %90 başarı oranı sağladıklarını açıkladığı COVID-19 aşısının doz başına fiyatı bugün açıklandı. ABD'yle yapılan anlaşmaya göre aşı, doz başına 19,5 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, geliştirdikleri COVID-19 aşısı hakkında dün çok önemli ve olumlu bir gelişme paylaştı. Pfizer tarafından yapılan açıklamada 43 binden fazla gönüllünün katıldığı faz 3 çalışmalarında aşının COVID-19'a karşı %90'ın üzerinde bir etkinliğe sahip olduğu duyuruldu.

Pfizer tarafından yapılan bu açıklamanın ardından dünya Pfizer ve BioNTech'e odaklandı. Öyle ki BioNTech'in hisseleri bir anda arttı ve şirkette yer alan üst düzey Türk yöneticiler bir anda Almanya'nın en zengin 100 arasına girdi. Ancak haberin ardından akıllarda önemli bir soru da oluştu: Aşının maliyeti ne olacak?

Aşının fiyatı açıklandı:

Pfizer ve BioNTech tarafından ortaklaşa geliştirilen COVID-19 aşısının piyasaya sürüldüğü takdirde nasıl bir fiyat etiketine sahip olacağı bilinmiyordu. Bugün yapılan açıklamadaysa aşının piyasa değerinin altında olacağı duyuruldu. Aşı, ABD ile yapılan anlaşmaya göre doz başına 19,5 dolarlık (günümüz kuruyla 159 TL) fiyat etiketine sahip olacak.

Pfizer, ABD hükümeti ile temmuz ayında 1,95 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Aşı, ABD'de doz başına 19,5 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak aşı, iki doz halinde uygulanıyor. Dolayısıyla aşıyı uygulamak için iki dozluk ücret ödemek gerekecek. Aşının diğer ülkelerdeki fiyatıysa henüz bilinmiyor.

Almanya Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada aşının 2021'in ilk çeyreğinden önce alınmayacağını ifade etmişti. Bakanlık, açıklamasında olumlu bir risk-fayda oranının teyit edilebileceği varsayıldığı takdirde ilk onayların en erken 2021'in ilk çeyreğinde gelmesini beklediğini söylemişti.