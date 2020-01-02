TSMC, Apple'ın 5 nm A14 İşlemcilerini Üretmeye Hazır

Apple, eylül ayında duyurması beklenen yeni iPhone'larının işlemci üretimi için TSMC ile anlaşmaya vardı. TSMC, 2020'nin ikinci çeyreğinden başlayarak Apple'ın yeni A14 işlemcilerini üretmeye başlayacak. Apple'ın yeni işlemcileri, 5 nm üretim mimarisiyle birlikte gelecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2020 yılına hızlı bir giriş yaptı. Apple, yeni nesil A14 işlemcilerinin üretimi için Tayvanlı yarı iletken üretici TSMC ile anlaşmaya vardı. 5 nm mimariye sahip olması beklenen A14 işlemcisi, iPhone 12 serisine güç verecek.

Apple için A12 işlemciler, çok büyük bir öneme sahipti. Çünkü iPhone Xs serisi, Apple tarafından piyasaya sürülmüş olan ilk 7 nm işlemcilere sahipti. Ancak birkaç sene içerisinde yaşanan teknolojik değişimler hem TSMC hem de Apple'ı yeni bir üretim mimarisine yönlendirdi. TSMC, Apple'ın yeni işlemcilerini 5 nm üretim mimarisiyle üretecek.

Bu üretim mimarisi değişikliği, TSMC'yi çok zorlamayacak. Çünkü şirket, uzunca bir süredir teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve kendisini bu konuda hazırlıyordu. Ayrıca TSMC'nin üretim kapasitesinin çok büyük bir bölümünü Apple'ın siparişler oluşturuyor. Yani şirket, zaten yıl boyunca Apple'a ait işlemcileri üretmekle uğraşıyor.

Kısaca bahsetmek gerekirse 5 nm teknolojisi, işlemci boyutunun küçüleceği ve işlemci üzerinde yer alan transistörlerin, fiziksel olarak birbirlerine daha yakın olacağı anlamına geliyor. Bu da işlemcinin güç tüketimini daha verimli hale getirirken işlemci performansını iyileştiriyor.

Apple'ın 2020 yılındaki yol haritası ile ilgili ortaya çıkan son raporlar, şirketin 5 nm işlemci üretimine geçeceğini gösteriyordu. TSMC ile yapılan anlaşma ve yapılan açıklamalar da ortaya çıkan raporların doğruluğunu ortaya koyuyor.