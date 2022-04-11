İlginç projelerle zaman zaman gündeme gelen TÜBİTAK, bu kez çok daha sevindirici bir habere konu oldu. DIANA isimli bir projeyi hayata geçirmeye çalışan NATO, seçtiği 47 test merkezine TÜBİTAK'ı da dahil etti.

Birçok insanın aklında garip projelerle ve liseler düzeyinde organize ettiği proje yarışmalarıyla gelen ancak asıl amacı çok farklı olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu veya popüler adıyla TÜBİTAK, NATO tarafından test merkezi seçildi.

Toplam 47 test merkezi seçmeye karar veren NATO, projede yer alacak iki test merkezini de ülkemizden seçti. TÜBİTAK BİLGEM ve TÜBİTAK SAGE seçilen merkezler arasında yer alırken, bu merkezlerin DIANA projesi için kullanılacağı belirtildi.

NATO, TÜBİTAK'ı iki test merkezi ile DIANA'ya dahil etti

'Kuzey Atlantik için Savunma İnovasyon Hızlandırıcısı' projesi yani DIANA için test merkezliği yapacak olan TÜBİTAK, diğer NATO ülkelerinden seçilen merkezlerle koordineli çalışacak. DIANA adı verilen proje ile ittifak için yeni teknolojilerin daha hızlı benimsenmesi ve adapte olunmasını sağlayacak. Ayrıca endüstriyel tabanı güçlendirecek ve inovasyon açıklarını kapatarak müttefiklerin birlikte çalışmaya devam edebilmesinin önünü açacak.

Bu kapsamda toplam 47 test merkezi seçen NATO, DIANA projesi kapsamında üç adımda yeni teknolojileri ittifak için hazır hale getirip inovasyonlar yapmaya çalışacak. Bu aşamalar; test, değerlendirme ve doğrulama olarak sıralanırken, başarılı sayılan teknolojiler ittifak için kullanılmaya başlanacak. Bu da DIANA aracılığı ile NATO'nun müttefikler içindeki en önemli 'zihinlere', 'varlıklara' ve 'teknolojilere' erişim kazanmasını sağlayacak.