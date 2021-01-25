1990'ların Yazılım İndirme Sitesi Tucows Downloads Kapatıldı

Henüz uygulama marketlerinin piyasaya sürülmediği zamanlarda yazılım ve uygulama indirmek için kullanılan ikonik yazılım indirme sitelerinden biri olan Tucows Downloads kapatıldı. Alan adı kayıt şirketi olan Tucows, zamanının en popüler yazılım kitaplığı olan Tucows Downloads servisini kapattığını açıkladı.

Günümüzde bir uygulama, yazılım veya herhangi bir şey indirmek istediğimiz zaman bunun için elimizin altında birçok imkân bulunuyor. Bugün Google üzerinden indirmek istediğimiz şey ile ilgili kısa bir arama yaptığımızda hemen erişebiliyor ya da bunun için Google, Microsoft veya Apple'ın geliştirdiği uygulama mağazalarını kullanabiliyoruz.

Eski zamanlarda ise bu durum ne yazık ki bu kadar kolay değildi zira günümüzdeki gibi gelişmiş uygulama mağazaları bulunmuyordu. Yine de bazı internet siteleri ve yazılım kitaplıkları bulunuyordu ve bu gibi üçüncü parti yerlerden gerekli yazılımları indirebiliyorduk. Elbette gün geçtikçe bu gibi yerlerde bulunan yazılımların tarihi geçmeye başladı ve yazılım kitaplıkları da tarihe gömüldü. Bu kitaplıklardan biri de 1990'ların ikonik yazılım indirme sitesi Tucows Downloads oldu.

1990'lardan beri aktif olan Tucows Downloads kapatıldı:

Tucows, 1990'ların başlarından 2020'ye kadar aktif halde bulunan Tucows Downloads kısmını emekliye ayırdı. Açılımı "The Ultimate Collection Of Winsock Software" olan Tucows, isminden de anlaşılabileceği üzere Windows için birçok yazılımı içerisinde barındıran bir indirme kısmına sahipti. Tucows, 2021'in başlarına kadar aktif olarak kalabilen bu indirme kısmını sonunda kapatma kararı aldı.

Şirketin internet sitesinde Tucows Downloads kısmı ziyaret edilmek istendiğinde karşımıza bir not çıkıyor. Notta Tucows CEO'su Elliot Noss, "Tucows Downloads çok eskidi. Eski sitelerin bakımı bir zorluk ve hatta bir risktir. Tucows Downloads'ın bakımı, çalışanlarımızı, bizi ileriye götürecek işlerden ayırmaya zorluyordu" açıklamalarını yaptı.