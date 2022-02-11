Tuğba Özerk’ten Tosuncuk İddiaları Hakkında Açıklama

Şarkıcı Tuğba Özerk, üç gün önce gündeme düşen 'Tosuncuk'un paralarını aklıyor' iddiaları hakkında konuştu. Özerk, ihbarı yapan kişinin 7 yıldır peşinde olduğunu söyledi ve yardım istedi.

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Tuğba Özerk, Çiftlik Bank kurucularından Mehmet Aydın’la bağlantılı olan çarpıcı bir iddiayla gündeme gelmişti. İddiaya göre Tuğba Özerk, kendi danışmanlık şirketi üzerinden Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın paralarını aklıyordu. Bugün, Tuğba Özerk’ten konuya ilişkin iddiaları yalanlayan bir açıklama geldi.

Tuğba Özerk, Günaydın’a konuşarak emniyete kendisini ‘Dolandırıcı Tosuncuk’un paralarını aklıyor’ diye ihbar eden kişinin ‘hayatını kararttığını’ açıkladı. Şarkıcı, “O ihbarı yapan kişi, 7 yıldır beni gölge gibi takip ediyor, psikolojik şiddet uyguluyor. Hakkımda asılsız iddialarda bulunuyor. Bu saplantılı, iftiracı kişi yüzünden korku içindeyim. Adalet Bakanlığı ve emniyet güçlerimize sesleniyorum; lütfen bana yardım etsinler.” açıklamasında bulundu.

Avukattan da açıklama geldi

Özerk’in avukatı Ekrem Hazinedar, bir açıklama yayımlayarak ihbarı yapan kişi hakkında şikâyette bulunduğunu belirtti. Hazinedar, açıklamasında “Müvekkilimin bu tarz kirli ilişkilere ihtiyacı olmayacak düzeyde bir sanatçı olduğu toplumca aşikardır. Tuğba Özerk'e kirli iftiralar atan sapkın bir kişiliğin hayal ürününden ibaret senaryosunun savcılık tarafından çürütüleceğine eminiz.” ifadelerine yer verdi.

Soruşturmayı başlatan raporda yer alan bulgular:

MASAK tarafından iddiaların ardından başlatılan incelemede Özerk’in şirketinde şüpheli hareketler tespit edildi. Savcılık, MASAK’ın raporuyla birlikte Özerk hakkında soruşturma başlatmıştı. Özerk’in yönetici olduğu bir adet danışmanlık şirketi tespit edilirken, üzerine kayıtlı birden fazla gayrimenkul olduğu belirlendi.

Özerk’in herhangi bir bankadan çekilmiş bir borç kredisine rastlanılmadı fakat Özerk’in buna rağmen yetkilisi olduğu şirket hesaplarından ‘Kredi ödemeleri’ adı altında para çıkışları yapıldığı tespit edildi. Bu para transferleri incelendi ve sorgulamalar, hesap açılmasını gerektirmeyen hesaplar aracılığıyla danışmanlık şirketinden bir inşaat şirketine para transferleri gerçekleştirildiğini gösterdi.

Şirketin kara para akladığına dair iddiaların vergi kaynağı kurumlardan doğrudan talep edilen belgeler sonrası tespit edileceği belirtildi. Rapor, Özerk’in ikametinin bağlı olduğu Çeşme Cumhuriyet Savcılığı’na iletildi.