Tuğba Özerk'in Çiftlik Bank Parasını Akladığı İddia Edildi

Çiftlik Bank davası ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre şarkıcı Tuğba Özerk, şirketi üzerinden Mehmet Aydın'ın paralarını aklıyordu. Soruşturma devam ederken konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Özellikle geçtiğimiz yıllarda önemli gündem maddelerinden bir tanesi olan Çiftlik Bank davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İddialara göre Tuğba Özerk isimli şarkıcı, şirketi üzerinden Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın paralarını aklıyordu. Açılan soruşturma kapsamında iddiaları destekler nitelikte bazı hesap hareketlerine ulaşıldığı iddia edildi. Soruşturma devam ediyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan iddialara göre söz konusu iddialar ile ilgili ilk gelişme, bundan birkaç ay önce yaşandı. Emniyete düşen bir ihbarda, "Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın’ın paraları, Tuğba Özerk’in sahibi olduğu şirket üzerinden aklanıyor." ifadeleri kullanıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen ihbar, Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yönlendirildi.

Soruşturma başlatıldı

Sabah'taki iddiaya göre ihbarı değerlendiren MASAK, Tuğba Özerk'in hesap hareketlerini inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda da şirketin hesaplarında bazı para transferlerinin şüpheli bulunduğu ve soruşturmanın derinleştirildiği iddia ediliyor. Hatta Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da konuyla ilgili harekete geçtiği ve Özerk hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu"ndan soruşturma başlatıldığı ifade ediliyor.

Tuğba Özerk'in sosyal medya hesaplarına baktığımızda, konuyla ilgili herhangi bir açıklama olmadığını görüyoruz. İlerleyen günlerde, konuyla ilgili yepyeni gelişmeler yaşanabilir gibi görünüyor.