TÜİK’in 2019 yıl sonu enflasyon beklentisi %12 civarında. Kuruma göre ağır statüde çalışan bir işçinin yıllık maliyeti ise yüzde 5,4 arttı. Bu durumda TÜİK’in asgari ücret önerisi de belli oldu. Gelin belirlenen rakamları birlikte inceleyelim.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’de uygulanacak asgari ücreti tespit etmek için üçüncü kez toplandı. TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespiti yaparken bir işçinin aylık besin ve gıda tüketimindeki harcamalarını dikkate aldılar ve bu tutarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştılar.

2020 yılı için hafif iş kolu, orta iş kolu, ağır iş kolu için ayrı ayrı hesaplamalar yapan TÜİK'in önerileri, önümüzdeki günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından değerlendirilecek. Gelin rakamlara yakından bakalım.

TÜİK’in 2020 için önerdiği asgari geçim tutarları:

Ağır statüdeki işlerde : 2.331 TL

Orta statüdeki işlerde : 2.086 TL

Hafif statüdeki işlerde: 1.940 TL

TÜİK’in aynı statüdeki işler için geçen yıl için önerdiği asgari geçim tutarları ise ağır statüdeki işlerde 2.213 TL, orta statüdeki işlerde 1.978 TL, hafif statüdeki işlerde 1.841 TL olmuştu.

Türk-İş, TÜİK'in önerisini beğenmediklerini açıkladı:

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2.578 TL’nin altında olan herhangi bir rakamı tartışmaya gerek bile duymayacaklarını açıkladı. Türk-İş’in sitesinde bulunan 2019 Kasım dönemi için bir işçinin yaşama maliyeti 2.578 TL olarak belirlendi. Sendika, bu konuda çok net olduğunu ve bu rakamın altında bulunan herhangi bir ücret önerisinin işçiyi zor duruma sokacağını belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndaki ilk toplantıda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, sendikaların ve kurumların yönelttiği fikirleri dikkate alarak ortak bir paydada buluşulması gerektiğini şu ifadelerle vurguladı: “Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canı gönülden diliyorum.”

2004 yılından bu yana asgari ücrette yaşanan hareketler, ekonomik şartların değişimine ışık tutuyor. Siz de aşağıdaki kısımdan son 15 yıldaki asgari ücret değişimine göz atabilirsiniz.

2004 yılından bu yana uygulanan asgari ücret tutarları: