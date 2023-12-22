TÜİK, 2022 yılına ilişkin KOBİ istatistiklerini paylaştı. Paylaşılan veriler, KOBİ'lerin personel maliyetlerinin çok ciddi anlamda arttığını ortaya koydu. Daha da önemlisi 2022 yılındaki neredeyse tüm girişimler, KOBİ kapsamındaydı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri araştırmalarının sonuçlarını paylaştı. Yapılan açıklamalar, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, yani KOBİ'lerin Türkiye ekonomisindeki yerini ortaya koyuyor. Paylaşılan verilere göre KOBİ'ler, Türkiye'de ekonominin bel kemiği olmaya devam ediyorlar.

TÜİK verilerine göre KOBİ'ler, 2022 yılındaki tüm girişimlerin yüzde 99,7'sini oluşturdular. Sanayi ve hizmet sektöründeki toplam KOBİ sayısı, 3 milyon 773 bin olarak kayıtlara geçti. KOBİ'ler; istihdamın %70,6'sını, personel maliyetinin %47,5'ini, cironun %42,5'ini, üretim değerinin %36,3'ünü ve faktör maliyetiyle katma değerin %36,4'ünü oluşturmayı başardılar.

KOBİ'lerin bir numaralı tercihi ticaret oldu

2022 yılı verilerine göre KOBİ'ler, faaliyetlerin istatistiksel sınıflandırmasına göre en çok ticaret sektörünü tercih ettiler. Buna göre; KOBİ'lerin yüzde 36,1'i, toptan ve perakende ticaret sektörüne yöneldiler. Ayrıca motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, ulaştırma ve depolama ile imalat sanayi sektörü de öne çıkan sektörler arasında yer aldı.

Ancak personel maliyetlerinde çok ciddi artışlar var

TÜİK verilerindeki en dikkat çekici hususlardan biri, KOBİ'lerin çalışan başına personel maliyetleri ile ilgili. Araştırmaya göre tek bir personelinin maliyeti, 2022 yılı için 69 bin TL'ye ulaştı. Mikro boyuttaki işletmeler bile 36 bin TL'lik maliyetlerle karşılaştılar. Bu istatistik, KOBİ'lerin sürdürülebilirliği için oldukça kritik.

Daha fazla yüksek teknolojiye ihtiyaç var

TÜİK'in araştırması, KOBİ'lerin ürettiği teknolojilerle ilgili detaylar verdi. Araştırmaya göre KOBİ'lerin sadece binde 7'si, yüksek teknoloji üretimi yapabildi. Bu oran, büyük girişimlerde ise yüzde 3 seviyesindeydi. Buradan, Türkiye'deki KOBİ'lerin daha fazla yüksek teknoloji üretmeleri gerektiği sonucuna ulaşabiliriz.

Yapılan araştırma, KOBİ doğum oranında artış yaşandığını ancak bu girişimlerin istihdamdaki payının bu durumdan etkilemediğini gözler önüne serdi. 2021 yılında yüzde 5 olan KOBİ doğum oranı, 2022'de yüzde 5,7'ye yükseldi. Bununla birlikte; KOBİ istihdamındaki pay, yüzde 3,1 olarak değişmeden kaldı.

KOBİ'ler, tüm ihracatın yüzde 31,6'sını sırtlandılar

TÜİK verilerine göre KOBİ'ler, Türkiye'nin tüm ihracatının yüzde 31,6'sını sırtlanmış durumdalar. Bu oran, ithalat tarafında ise yüzde 15,4. Ayrıca KOBİ'ler, daha çok Avrupa'ya ilgi gösteriyorlar. Araştırmaya göre KOBİ'ler, ihracatlarının yüzde 49,3'ünü Avrupa ülkelerine, yüzde 32,7'sini de Asya ülkelerine gerçekleştirdiler. İhracatın yüzde 91,7'lik bölümü ise sanayi sektöründe gerçekleşti.