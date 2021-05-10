Türkiye İstatistik Kurumu, tarihinde ilk kez bulunduğu bir suç duyurusunun nedeniyle ilgili açıklama yaptı. TÜİK tarafından yapılan açıklamalara göre Enflasyon Araştırma Grubu'na yönelik suç duyurusunun nedeni, açıklanan istatistiklerdeki açıklayıcı bilgi eksikliği.

Türkiye'nin zaman zaman tartışılan ve açıkladığı verilerle çok konuşulan kurumlarından TÜİK, dikkat çeken bir kamuoyu açıklamasında bulundu. Bu açıklamada kurumun bulunduğu bir suç duyurusundan bahseden yetkililer, bu suç duyurusunun neden yapıldığını açıkladılar. Böylesi bir açıklama, Türkiye İstatistik Kurumu tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

TÜİK tarafından yapılan açıklamalara göre Enflasyon Araştırma Grubu'na yönelik bir suç duyurusunda bulunuldu. Ancak bu suç duyurusunun kapsamı, Enflasyon Araştırma Grubu'nun yaptığı araştırmaların sonucuna yönelik değil. Bu konuya açıklık getiren yetkililer, açıklanan istatistiklerde gerekli açıklayıcı bilgilere yer vermedikleri için suç duyurusunun gündem olduğu belirtildi.

"Amaç, çalışmayı durdurmak değil"

TÜİK'in kamuoyu açıklamasında, suç duyurusunun gerekli gördüğü duruma da değiniliyor. Bu bağlamda Türkiye İstatistik Kanunu'nun 6. maddesine değinen yetkililer, maddenin istatistiklerin nasıl üretilip, nasıl dağıtılacağına dair detaylar içerdiğini söylüyorlar. İşte bu noktada Enflasyon Araştırma Grubu'nun açıklamalarının hukuka uygun olmadığını belirten TÜİK, bir istatistik paylaşırken o istatistiğe dair açıklayıcı bilgilere yer verilmesinin kanunla sabit olduğunu ifade ediyor.

TÜİK'in açıklaması, Enflasyon Araştırma Grubu'nun da dikkatinden kaçmadı. Grup yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy tarafından yapılan açıklamalarda, yaptıkları işlerin hukuka uygun olduğu vurgulandı. Amaçlarının TÜİK'e rakip olmak olmadığını belirten Ulusoy, Enflasyon Araştırma Grubu'nun TÜİK için tamamlayıcı olduğunu savundu. Kurumlar arasındaki anlaşmazlığın nasıl giderileceğini zaman gösterecek.