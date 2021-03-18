TÜİK, "İstatistiklerle Yaşlılar" Araştırmasını Tamamladı

TÜİK, 2020 verilerine dayandırdığı yeni araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 65 yaş ve üzeri vatandaşları konu alan bu araştırma, Türkiye'nin 5 yılda biraz daha yaşlandığını, giderek de yaşlanmaya devam edeceğini ortaya koyuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 verilerini baz aldığı İstatistiklerle Yaşlılar isimli araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Gelecek nesillerimiz için kaygı uyandıran bu araştırma, Türkiye'nin nüfus yapısının değiştiğini ve hatta Türkiye olarak yaşlanmaya başladığımızı ortaya koyuyor.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre ülkemizde 65 yaş ve üzerinde olan vatandaşların sayısı, 7 milyon 953 bin 555. 2020 yılına ait verileri son 5 yıllık süreç için oranlayan TÜİK yetkilileri, bu rakamın 5 yıllık süreçte yüzde 22,5'lik artışa tekabül ettiğini açıkladılar. Yaşlı vatandaşların sayısındaki artışla birlikte 65 yaş ve üzeri vatandaşların ülkenin toplam nüfusuna oranı yüzde 9,5'e yükselmiş oldu. Yani neredeyse her 10 vatandaştan bir tanesi, 65 yaş ve üzeri.

Öngörüler, Türkiye'deki yaşlılığın her geçen yıl biraz daha artacağını gösteriyor

Ellerindeki verileri nüfus projeksiyonlarında işleyen TÜİK yetkilileri, Türkiye'nin yaş kategorileriyle ilgili de çarpıcı bir öngörüde bulundular. Yapılan açıklamalara göre Türkiye'de 65 yaş ve üzeri vatandaşların sayısı, yıllar geçtikçe artmaya devam edecek. Bu bağlamda şu an için yüzde 9,5 olan oran, 2025 yılında yüzde 11, 2040 yılında yüzde 16,5 ve 2080 yılında da yüzde 25,6'ya yükselecek. Bu öngörüye göre yalnızca 60 yıl sonra, Türkiye'de yaşayan her 4 kişiden 1 tanesi, 65 yaş ve üzeri olacak.

65 yaş ve üzeri grubu yalnızca diğer yaş gruplarına göre detaylandırmayan TÜİK, bu yaş grubunu kendi arasında da ayırdı. Yapılan araştırma göre 65 yaş ve üzeri olan vatandaşların yüzde 63,8'i 65 ila 74 yaş aralığında. 75 ila 84 yaş grubu aralığında olan vatandaşların oranı yüzde 27,9 olarak karşımıza çıkarken, 85 yaş ve üzeri vatandaşların oranı yalnızca yüzde 8,4. Bu verileri "Hayat Tabloları 2017-2019" istatistiklerile birleştiren TÜİK, 65 yaşına gelen her vatandaş için ortalama olarak 18 yıl daha ömür süresi varsayıyor.

Dünyanın en yaşlı 66. ülkesi olan Türkiye'nin en yaşlı şehri ise Sinop

TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye'de 65 yaş ve üzeri olan vatandaşların yaşadıkları kente göre en yüksek orana sahip oldukları il, Sinop. Buna göre Sinop nüfusunun yüzde 19,8'i 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan oluşurken bu kentimizi, yüzde 18,6 ile Kastamonu ve yüzde 17,1 ile de Artvin takip ediyor. 65 yaş ve üzeri vatandaşların oranının en düşük olduğu il ise Şırnak olarak kayıtlara geçti.

TÜİK tarafından yapılan araştırma dünya geneline vurulduğunda, araştırmanın dahil edildiği 167 ülke arasında 66. sırada olduğumuzu görüyoruz. 2020 verilerine göre dünyanın en yaşlı ülkesi Monako'yken, bu ülkeleri Japonya ve Almanya takip etti...