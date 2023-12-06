İlk GTA oyunu 1997 yılında yayımlanmıştı. O zamanlardan bugüne teknolojinin ilerleyişi ile birlikte GTA oyunları da çağ atladı. Bizler de bu sıçramanın en büyük göstergelerinden GTA serisinin tüm fragmanlarını bir araya getirdik.

Yıl 1997. O zamanlar oyun bulmak da almak da mesele. Tepeden görüş kamera açısıyla çekilmiş bir oyun, dikkatleri çekiyor. Oyunda suç işlemenin dibine vuruyoruz. Amacımız ise arabaları çalıp çalıp zengin olmak. Oyunun adı da zaten Büyük Otomobil Hırsızlığı yani Grand Theft Auto. GTA büyük başarı kazanıyor, devam oyunları geliyor.

Her yeni oyun daha büyük hayran kitlesi getiriyor, öyle ki son oyun olan GTA VI'nın fragmanı kapı baca kırıyor, YouTube'un 24 saat içinde en çok izlenen oyun fragmanı oluyor. Şimdi gelin geçmişe dönüp ana GTA oyunlarının fragmanlarına bakalım.

İşte çıkış sıralarına göre GTA serisinin tüm ana oyunları:

GTA 1

GTA serisinin ilk oyununun bir fragmanı yok, televizyon reklamı var. O yıllarda internet falan da yok zaten, oyun dergilerinde demo, basılı yayında reklam, bazı ülkelerde de TV reklamları ile oyunlar müşterilere ulaşmaya çalışıyor. Görüntü kalitesi muazzam düşük.

GTA 2

O zamanlar oyunlar arasında 10 yıl beklenmediği için 1999 yılında GTA 2 çoktan oyun konsollarında ve bilgisayarlarda yerini almıştı. Bu oyunda farklı suç ailelerinden görevler alıyorduk. Seçtiğimiz görevlere göre ailelerle yakınlaşabiliyor ya da düşman olabiliyorduk.

GTA 3

Tepeden bakış kamera açısıyla oynadığımız son GTA oyununun ardından GTA 3, 3 boyutlu grafiklerle karşımıza çıkmış ve bugün bildiğimiz GTA deliliğini başlatmıştı. İnternet kafelerde GTA 3 oynanıyordu.

GTA: Vice City

İnternet kafelerde masaların üstüne hilelerin yazdığı kağıtları bantlattıran efsanevi oyun. Bu oyun o kadar başarılıydı ki Vice City ve hatta Miami de bu başarıdan nasibini almıştı.

GTA San Andreas

2004 yılında bu oyunla birlikte San Andreas sokaklarını keşfetmeye başlamıştık.

GTA 4

2008 yılında çıkan GTA 4 ile birlikte artık tam olarak GTA bugün bildiğimiz hâline gelmişti. Gezebildiğimiz şehirlerin yerini açık dünya şehir almaya başlamıştı.

GTA 5

Şu anda oynayabildiğimiz en güncel GTA oyunu olan GTA 5, uzun zamandır oyunseverlerin gözdesi. Konsollarda ve bilgisayarda satış rekorları kıran oyun, 10 yıldır piyasanın önemli aktörleri arasında yer alıyor.

GTA 6

Konsollara 2025, bilgisayarlara 2026 yılında gelecek olan GTA 6, daha henüz ilk fragmanıyla bile Guinness Rekoru kırmayı başardı.