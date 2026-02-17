Tümü Webekno
Amazon'da indirim! Stickerlarda indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. İnternet Haberleri ve İçerikleri

Bakan Gürlek Açıkladı: "Tüm Sosyal Medya Hesaplarına Kimlik Doğrulama Zorunluluğu Geliyor"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamayla sosyal medya hesaplarına kimlik doğrulama zorunluluğu geleceğini ve 15 yaş altındaki çocukların erişiminin engelleneceğini söyledi.

Bakan Gürlek Açıkladı: "Tüm Sosyal Medya Hesaplarına Kimlik Doğrulama Zorunluluğu Geliyor"
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya kullanımına yönelik kapsamlı bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

2026 yılında yürürlüğe girmesi hedeflenen yeni yasa ile sosyal medya hesaplarına girişte kimlik ve cep telefonu doğrulaması zorunlu hâle gelecek. Ayrıca 15 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimi tamamen engellenecek.

15 yaş altına sosyal medya tamamen engelleniyor

2

TV100’e konuşan Bakan Gürlek, düzenlemenin ailelerden yoğun talep gördüğünü ve özellikle çocukların dijital ortamda korunmasının amaçlandığını belirtti. Bakan Gürlek'in konu hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

“Sosyal medya yasasını çalışmaya başladık, 2026'ya çıkarmayı hedefliyoruz. Sosyal medya hesaplarına girmek için hem kimlik doğrulama hem de cep telefonu doğrulama gerekecek. 15 yaş altı çocuklarımızın sosyal medyaya girmesini önleyeceğiz. Bu hususta ailelerin büyük talebi ve tam desteği var."

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Bunları Bilmek Lazım: Elektrikli Araçlarda Arıza Yapma Olasılığı En Yüksek Parçalar

Bunları Bilmek Lazım: Elektrikli Araçlarda Arıza Yapma Olasılığı En Yüksek Parçalar

Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili SU7 Pro, Gerçek Dünya Testine Girdi: 265 Bin Kilometre Yol Yapıldı!

Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili SU7 Pro, Gerçek Dünya Testine Girdi: 265 Bin Kilometre Yol Yapıldı!

Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Reklam Filmi Geldi: İşte Telefonda Yer Alacak Yeni 'Hayalet Ekran' [Video]

Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Reklam Filmi Geldi: İşte Telefonda Yer Alacak Yeni 'Hayalet Ekran' [Video]

Erotik Olduğu İçin Değil Sağlam Hikayesi Nedeniyle İzlemeniz Gereken 10 Enfes Film [18+]

Erotik Olduğu İçin Değil Sağlam Hikayesi Nedeniyle İzlemeniz Gereken 10 Enfes Film [18+]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com