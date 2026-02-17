Bakan Gürlek Açıkladı: "Tüm Sosyal Medya Hesaplarına Kimlik Doğrulama Zorunluluğu Geliyor"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamayla sosyal medya hesaplarına kimlik doğrulama zorunluluğu geleceğini ve 15 yaş altındaki çocukların erişiminin engelleneceğini söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya kullanımına yönelik kapsamlı bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

2026 yılında yürürlüğe girmesi hedeflenen yeni yasa ile sosyal medya hesaplarına girişte kimlik ve cep telefonu doğrulaması zorunlu hâle gelecek. Ayrıca 15 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimi tamamen engellenecek.

15 yaş altına sosyal medya tamamen engelleniyor

TV100’e konuşan Bakan Gürlek, düzenlemenin ailelerden yoğun talep gördüğünü ve özellikle çocukların dijital ortamda korunmasının amaçlandığını belirtti. Bakan Gürlek'in konu hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

“Sosyal medya yasasını çalışmaya başladık, 2026'ya çıkarmayı hedefliyoruz. Sosyal medya hesaplarına girmek için hem kimlik doğrulama hem de cep telefonu doğrulama gerekecek. 15 yaş altı çocuklarımızın sosyal medyaya girmesini önleyeceğiz. Bu hususta ailelerin büyük talebi ve tam desteği var."

