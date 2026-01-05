Tüm telefonları adeta "Game Boy"a dönüştüren aksesuar tanıtıldı

8BitDo FlipPad, iOS ve Android telefonları Game Boy benzeri cihaza dönüştüren yeni aksesuar. Apple destekli ürün, CES 2026’da tanıtılacak, 2026 yazında çıkacak.

8BitDo FlipPad, klasik oyun hissini mobil dünyaya taşımayı hedefleyen yeni bir telefon aksesuarı olarak duyuruldu. Ürün bir oyun kumandası değil; telefonu içine alarak onu Game Boy benzeri, elde taşınabilir bir oyun cihazına dönüştürüyor.

Where mobile play unfolds.



Introducing 8BitDo FlipPad — a flip-style gamepad designed for mobile gaming.

Compatible with iOS and Android devices. Officially supported by Apple.



Coming Summer 2026.

Experience it first at @CES 2026.

LVCC Central Hall · Booth #15641#FlipPad… pic.twitter.com/snddY5OaMx — 8BitDo (@8BitDo) January 4, 2026

Flip tasarım sayesinde aksesuar hem taşınabilir hem de korumalı bir yapı sunuyor. iOS ve Android uyumluluğu, FlipPad’i geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder hâle getirirken Apple’ın resmi desteği, iPhone tarafında sorunsuz bir deneyim vadediyor.

8BitDo’nun daha önce retro tasarımlı aksesuarlarla yakaladığı başarı hatırlanacak olursa, FlipPad mobil oyuncular için dikkat çekici bir alternatif olabilir. Ürün CES 2026’da tanıtılacak, 2026 yazında ise piyasaya çıkacak.