Sinema sektörünün parasal anlamdaki büyüklüğünü belki de çok daha iyi anlamamızı sağlayacak olan bir liste hazırladık. Listedeki filmlerin belki de en ilginç yanı ise neredeyse hepsinin bir franchise'ın parçası olması.

Tüm zamanların en çok izlenen filmleri çoğunlukla süper kahraman filmleri, animasyonlar ve aksiyon filmlerinden oluşuyor. Neredeyse hepsinin ortak noktası ise, hepsinin büyük bir franchise'ın parçası olması. En tepedeki 2 film hariç, hepsi bir franchise'ın parçası ve o iki filmin ortak noktası ise James Cameron yapımı olmaları.

En çok izlenen filmlerin hepsi ise her zaman eleştirmenlerden en iyi notları alamıyor. Black Panther gibi hem büyük hasılat geliri hem de eleştirmenlerden iyi puan alan filmler de var, Transformers: Age of Extinction gibi yüksek gişe geliri elde edip düşük puan alanlar da var. Bu liste şunu gösteriyor ki, izleyiciler her zaman eleştirmenlerin puanlarını dikkate almıyorlar.

Filmlerin hasılat gelirleri boxofficemjo'dan alınırken eleştirmen puanları için rottentomatoes baz alınmıştır.

İşte tüm zamanların en çok hasılat elde eden 25 filmi:

25. Toy Story 3 (2010)

Dünya Geneli Gişe Hasılatı: 1,066,969,703$

ABD Gişe Hasılatı: 415,004,880$

Rottentomatoes Notu: %98

24. The Dark Knight Rises (2012)

Dünya Geneli Gişe Hasılatı: 1,084,939,099$

ABD Gişe Hasılatı: 448,139,099$

Rottentomatoes Notu: %87

23. Transformers: Age of Extinction (2014)

Dünya Geneli Gişe Hasılatı: 1,104,054,072$

ABD Gişe Hasılatı: 245,439,076$

Rottentomatoes Notu: %18

22. Skyfall (2012)

Dünya Geneli Gişe Hasılatı: 1,108,561,013$

ABD Gişe Hasılatı: 304,360,277$

Rottentomatoes Notu: %92

21. The Lord Of The Rings: Return of the King (2003)

Dünya Geneli Gişe Hasılatı: 1,119,929,521$

ABD Gişe Hasılatı: 377,845,905$

Rottentomaotes Notu: %93

20. Transformers: Dark of The Moon (2011)

Dünya Geneli Gişe Hasılatı: 1,123,794,079$

ABD Gişe Hasılatı: 352,390,543$

Rottentomatoes Notu: %35

19. Captain America: Civil War (2016)

Dünya Geneli Gişe Hasılatı: 1,153,304,495$

ABD Gişe Hasılatı: 408,084,349$

Rottentomatoes Notu: %91

18. Minions (2015)

Dünya Geneli Gişe Hasılatı: 1,159,398,397$

ABD Gişe Hasılatı: 336,045,770$

Rottentomatoes Notu: %56

17. Iron Man 3 (2013)

Dünya Geneli Gişe Hasılatı: 1,214,811,252$

ABD Gişe Hasılatı: 409,013,994$

Rottentomatoes Notu: %80

16.The Fate of the Furious (2017)

Dünya Geneli Gişe Hasılatı: 1,236,005,118$

ABD Gişe Hasılatı: 226,008,385$

Rottentomatoes Notu: %67

15. Incredibles 2 (2018)

Dünya Geneli Gişe Hasılatı: 1,239,463,062$

ABD Gişe Hasılatı: 608,307,640$

Rottentomatoes Notu: %94

14. Beauty and the Beast (2017)

Dünya Geneli Gişe Hasılatı: 1,263,521,126$

ABD Gişe Hasılatı: 504,014,165$

Rottentomatoes Notu: %71

13. Frozen (2013)

Dünya Geneli Gişe Hasılatı: 1,276,480,335$

ABD Gişe Hasılatı: 400,738,009$

Rottentomatoes Notu: %90

12. Jurassic World: Fallen Kingdom (2018)

Dünya Geneli Gişe Hasılatı: 1,304,937,955$

ABD Gişe Hasılatı: 416,769,345$

Rottentomatoes Notu: %48

11. Star Wars: The Last Jedi (2017)

Dünya Geneli Gişe Hasılatı: 1,332,539,889$

ABD Gişe Hasılatı: 620,181,382$

Rottentomatoes Notu: %91

10. Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 (2011)

Dünya Geneli Gişe Hasılatı: 1,341,511,219$

ABD Gişe Hasılatı: 381,011,219$

Rottentomatoes Notu: %96

9. Black Panther (2018)

Dünya Geneli Gişe Hasılatı: 1,346,913,161$

ABD Gişe Hasılatı: 700,059,566$

Rottentomatoes Notu: %97

8. Avengers: Age of Ultron

Dünya Geneli Gişe Hasılatı: 1,405,403,694$

ABD Gişe Hasılatı: 459,005,868$

Rottentomatoes Notu: %75

7. Furious 7 (2015)

Dünya Geneli Gişe Hasılatı: 1,516,045,911$

ABD Gişe Hasılatı: 353,007,020$

Rottentomatoes Notu: %80

6. The Avengers (2012)

Dünya Geneli Gişe Hasılatı: 1,518,812,988$

ABD Gişe Hasılatı: 623,357,910$

Rottentomatoes Notu: %92

5. Jurassic World (2015)

Dünya Geneli Gişe Hasılatı: 1,671,713,208$

ABD Gişe Hasılatı: 652,270,625$

Rottentomatoes Notu: %71

4. Avengers: Infinity War (2018)

Dünya Geneli Gişe Hasılatı: 2,046,687,478$

ABD Gişe Hasılatı: 678,815,482$

Rottentomatoes Notu: %84

3. Star Wars: The Force Awakens (2015)

Dünya Geneli Gişe Hasılatı: 2,068,223,624$

ABD Gişe Hasılatı: 936,662,225$

Rottentomatoes Notu: %93

2. Titanic (1997)

Dünya Geneli Gişe Hasılatı: 2,187,463,944$

ABD Gişe Hasılatı: 659,363,944$

Rottentomatoes Notu: %89

1.Avatar (2009)

Dünya Geneli Gişe Hasılatı: 2,787,965,087$

ABD Gişe Hasılatı: 760,507,625$

Rottentomatoes Notu: %83

