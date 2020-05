Bilim İnsanlarından Tunguska Olayı ile İlgili Yeni Tahmin

1908 yılında Sibirya'daki Tunguska bölgesinde meydana gelen esrarengiz patlama ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yıllardır tartışılan ve gizemi bir türlü aydınlatılamayan bu olayla ilgili yeni bir tahminde bulunan Rus bilim insanları, patlamanın nedeninin atmosfere giren bir asteroid olabileceğini açıkladılar.

Tarih boyunca sayısız felaket meydana geldi. Bu felaketler kimi zaman şehirleri yok eden depremler, kimi zamansa devasa tsunamiler olarak karşımıza çıktı. Ancak bazı felaketler var ki gizemi bugün bile çözülebilmiş değil. Bu gizemli olaylardan biriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Bundan 112 yıl önce, takvimler 30 Haziran 1908'i gösterdiğinde Rusya, tarihteki en büyük patlamalardan bir tanesine ev sahipliği yaptı. Sibirya'nın Tunguska bölgesinde meydana gelen patlama, yaklaşık 1.000 kilometre mesafeden bile hissedildi ve en az 2.000 kilometrekarelik alandaki tüm ağaçlar yıkılmıştı. Ayrıca bu patlama dünyanın çeşitli yerlerindeki rasathaneler tarafından da kaydedilmişti. Ancak patlamanın kaynağı, bir türlü tespit edilememişti.

Yaşanan bu gizemli olayla ilgili ortaya atılan farklı farklı iddialar bulunuyor. Bu iddialardan bazıları, bu patlamanın 40-50 megaton gücündeki bir dinamit kütlesinin patlamasına eş değer olduğunu gösteriyordu. Bu patlama gücü, dünyanın en büyük hidrojen bombasının gücüyle aynıydı. Diğer iddialar ise bu patlamanın 10-15 megaton gücünde olduğunu ortaya koyuyordu. 100 yıllık tartışmanın ne zaman sona ereceği bilinmez ancak bilim insanları, şimdi yeni bir iddia ile karşımızdalar.

Tahminlere göre bu patlamanın nedeni asteroid olabilir

Rus bilim insanları tarafından yapılan yeni açıklamalar, bu patlamanın nedeninin bir asteroid olabileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre demirden oluşan bir asteroid, büyük bir hızlı atmosfere girerek 10 ila 15 bin kilometre arasındaki bir yükseklikten geçip gitti. İşte bu geçiş, Tunguska Olayı'nın yaşanmasına neden olmuştu.

"Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" isimli bir dergi için makale hazırlayan bilim insanları, atmosfere giren asteroidin 100 ila 200 metre çapa ve saniyede 20 kilometre hıza sahip olduğunu ifade ediyorlar. Ancak tüm bu açıklamaların şu an için bir tahminden öteye gidemediğini ve Tunguska Olayı'nı aydınlatmaya yetmediğini açıkça belirtmek gerekiyor.