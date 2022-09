Tüp Mide Ameliyatı Olarak Zayıflayan Bir Bireyle Görüştük!

Genelde şişman olup diyet veya spor yaparak kilo veremeyen çoğu kişi tüp mide ameliyatını araştırmaya yöneliyor. Ancak bu ameliyatı olmak isteyen çoğu birey de ameliyattan korkabiliyor. İşte bu durumdan muzdarip olan kişilere yardımcı olması adına tüp mide ameliyatı olmuş bir kişiye ulaştım, ona bazı sorular sordum ve kendisi bu soruları samimiyetle yanıtladı.

Tüp mide ameliyatı, zayıflamakta güçlük çeken ve belirli bir kilonun üstündeki kişilere yapılan bir ameliyat. Mesela ameliyat olabilmek için boy kilo endeksine göre (kilogram cinsinden vücut kitlesinin, metre cinsinden vücut uzunluğunun karesine bölünmesi ile hesaplanır) 40 ve üzerinde bir değere sahip olmanız gerekiyor. Yani obez veya morbid obez kategorisine girmek lazım. Ancak kitle endeksi 35 ve üzeri olduğu bazı özel durumlarda da (örneğin ek hastalığı olan kişilere) bu ameliyat yapılabiliyor. Görüldüğü gibi her ''ben kiloluyum, ameliyat olup zayıflayayım'' diyene bunu yapmıyorlar.

Bu ameliyatın amacı, midenin bir kısmını vücuttan çıkarıp hacminin küçültülmesini ve böylece kişinin daha az yemesini sağlamak. Keza bu gerçekleşince de insanlar zayıflayabiliyor. Tabii bir de bu tip ameliyatlara karşı toplumda bir ön yargı olduğu söylenebilir. Neden mi? Çünkü insanlar bu tip zayıflama ameliyatlarının oldukça ölümcül olduğunu düşünüyor. Gelin, o zaman bir de bu konuyu deneyimlemiş birinin ağzından işler nasıl yürüyormuş dinleyelim. İşte 25 yaşında, İstanbul'da yaşayan ve bu ameliyatı olduktan sonra 106 kilodan 76 kiloya düşen bir kadının cevapları...

Ben bu ameliyatı oldum çünkü artık diyet yapmaktan sıkıldım.

Benim psikolojik olarak yeme bozukluğum vardı. Bu duygusal olarak yeme-içme durumumdan dolayı kesin bir çözüme kısa süre zarfında kavuşmaya ihtiyaç duyuyordum. Ama tabii ki bu süreç benim için hiç kolay olmadı.

Mesela kişiler psikolojik olarak hazır olsa da ameliyattan sonra ilk 1 haftada aşırı zorlu bir dönem yaşayabiliyorlar. En azından benim için öyleydi.

Valla ağrılı ve zahmetli bir zaman geçiriyorsunuz ama sürecin kolaylıkları da var. Mesela ameliyatın en kolay yönü, kilo verme hedefine ulaşmak isteyen herkesin bunu tüp mide ile kolayca başarabiliyor olması bence. Ya tabii bu kişiden kişiye göre değişkenlik gösteriyor lakin benim için ameliyatın en zor yönü katı gıdalara geçiş dönemiydi. Çünkü bizde şey oluyor; ilk önce sadece sıvı, sonra püre sonra da katı besleniyoruz. Bunların hepsi belirli bir süreçten sonra geçilen aşamalar.

Ameliyattan sonra olumlu olarak gördüğüm en önemli şey, hızlı bir şekilde ideal kiloma yakınlaşmamdır.

11 aydır tüp mideliyim ve hedefime sadece 6 kilo kaldı. Fakat bu işin olumsuz tarafı da her ne kadar her şeyden yiyebilsem de bazen yiyememek sinir bozucu olabiliyor. Ameliyat korkulacak bir deneyim kesinlikle değil. Ameliyatın ilk bir haftasından sonra ağrılarım dindi, ki zaten diyete bağlı kaldığınız takdirde herhangi bir sorun kolay kolay yaşamıyorsunuz. Bu ameliyatı düşünen, tereddütte kalan olursa kesinlikle tavsiye ederim çünkü şu an daha sağlıklıyım. Bundan dolayı da çok mutluyum, ufacık bir pişmanlığım yok.

''Tek pişmanlığım, neden bu ameliyatı daha erken olmadım?'' pişmanlığıdır.

Tüp Mide Ameliyatı

11 aylık tüp mideli olarak diyetimi aksatmadığım için midemin hacmi büyümedi ve hala minnak bir midem var. Yani en fazla metobalizmamdan kaynaklı kilo veremiyorum, o yüzden sabit kiloda kalıyorum. Ama hiçbir zaman eskisi kadar fazla yiyemiyorum. İşte dikkat edildiği sürece tekrar kilo alınmayacağını düşünüyorum, ki bu da çok önemli bence.

Ben özel hastanede ameliyat olduğum için maddi açıdan zorlandım lakin dediğim gibi bir daha olsa tereddüt etmem, iki kat ücret verip tekrar ameliyat olurum. Ameliyat için yaklaşık 20 bin TL gibi bir meblağ harcadım. Ben ameliyatla zayıfladığımı saklamıyorum. Nasıl kilo verdiğimi soranlar olursa tüp mide ameliyatı ile verdiğimi söylüyorum. Yine söylüyorum bunu ama bütün çevreme de ameliyatı tavsiye ediyorum.

Ameliyatın tabii ki riskleri var. Mesela ben hala herhangi bir riskle karşılaşır mıyım endişesi yaşıyorum.

Tüp Mide Ameliyatına Dair Rahatsız Edici Bir Animasyon Görüntüsü

Aslında doktorlarımız bizlerden ameliyat öncesinde röntgen, kan tahlili gibi bazı testler istiyor. Bunun yanında psikolojik olarak hazır olup olmadığımıza da bakıyor. Bu ameliyat için mutlaka doktor araştırılmalı. Mesela ben kendim için uzun araştırmalar sonucunda kendi doktoruma ulaştım. Doktorumun benden evvel ameliyat ettiği hastalara ulaşıp aklımdaki soruları onlara yönelttim ve öyle ameliyata karar verdim. Riskleri minimuma indirmek için iyi bir doktora ameliyat olmak şart diyebilirim.

Editör Notu: Bu sene tüp mide ameliyatı geçirmiş ve İzmir'de yaşayan kişilerle görüştüğüm bir yüksek lisans tezi yazdım. Tezim daha yayımlanmadı ancak bu konuya ilgi duyanların merak ettiği sorular olursa sorabilirler. Webtekno özelinde hazırladığım bu yazıda ise tezimde ele aldığım bakış açısından bağımsız, akademik bir kaygı gütmeden, bu ameliyatı geçirmiş bir kişiye ulaşıp bu süreci genel olarak nasıl yaşadığını sormak istedim.

Sorularımı yanıtlayan kişi, bu ameliyatı olmayı düşünenlere bir fikir vermesi açısından deneyimlerinden bahsetti. Yani bu yazımızı kesinlikle bir ameliyat tavsiyesi olarak algılamayın. Doktorunuz size ne öneriyorsa onu yapmanızda fayda var.