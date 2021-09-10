SupperMassive Blaze Valorant Masters: Berlin Turnuvasında

Valorant hayranlarının uzun bir süredir merakla beklediği Valorant Masters: Berlin turnuvası dün başladı. Ülkemizi temsil eden SuperMassive Blaze, şu anda Avrupalı ACEND'e karşı mücadele veriyor.

9 Eylül-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Valorant Masters: Berlin turnuvası dün itibarıyla başladı. Valorant Challengers turnuvasının kazanan takımları, Masters turnuvasında da kıyasıya bir mücadele verecek ve bu turnuvayı da kazanan takımlar, Valorant'ın en büyük turnuvası olan Valorant: Champhions'da birbirleriyle kıyasıya yarışın içine girecek.

Turnuvanın başlamasıyla birlikte ülkemizi temsil eden e-spor takımı SuperMassive Blaze, turnuva açılış karşılaşmasında Avrupalı takım ACEND'in karşısına çıktı. 16.00'da başlayan maçı Twitch üzerinden izleyebilirsiniz.

SuperMassive Blaze vs ACEND karşılaşmasını izlemek için buraya tıklayabilirsiniz

SuperMassive Blaze'in yer aldığı bu maç son derece önemli, çünkü bugüne kadar e-spor turnuvalarını takip eden oyun severler de bilir ki açılış maçlarını dünyanın dört bir yanından insanlar izler ve takımlar bu sayede kendilerini tanıtmak için büyük bir fırsata sahip olur.

Ülkemizi temsil eden SuperMassive Blaze takımı tamamen Türk oyunculardan oluşsa da karşı takım ACEND'de de Türk oyuncumuz Mehmet Yağız İpek bulunuyor. Hem SuperMassive Blaze'e hem de Mehmet Yağız İpek'e turnuvada başarılar diliyoruz.

Not: Maçın İngilizce yayınını izlemek için buraya, Türkçe yayınını izlemek için de buraya tıklayabilirsiniz.