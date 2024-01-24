Türk Hava Yolları, daha önce yurt dışı seferlerde sunduğu internet hizmetini yurt içi uçuşlarda da sunmaya hazırlanıyor.

Günümüzde internet bağlantısı artık pek çok kişinin eli ayağı olmuş durumda. Bu yüzden de yurt dışı uçuşlarda internet hizmeti kullanılabiliyor.

Hatta uçaklar da artık yüksek hızlı kablosuz internet bağlantılarına izin verecek şekilde üretiliyor. Türk Hava Yolları da daha önce yurt dışı uçuşlarında sunduğu internet hizmetini, yurt içi uçuşlarını da kapsayacak şekilde genişletiyor.

İşte Türk Hava Yolları'nın Yurt İçi İnternet tarifesi

Sınırsız mesajlaşma 150 TL Sınırsız internet 350 TL

Bu ücretler yalnızca bir uçuş için geçerli olacak ve sadece uçuş esnasında satın alınabilecekler. Paket fiyatlarına tüm vergiler dâhil olacak. THY yolcuları, internet hizmetini PLANET uçak içi eğlence platformundan kullanabilecekler. Bu paketleri kullanabilmek için herhangi bir müşteri sadakat programına katılmak gerekli olmayacak.

İnternet kullanılabilmesi için THY'nin internet altyapısı bulunan uçaklarından birini kullanmak gerekecek. Firmanın filosunda şu anda bu özelliğe sahip olan 270'ten fazla uçak yer alıyor. Dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar ile uçuş esnasında internet kullanılabilecek. Tek bir abonelikle farklı cihazlardan bağlantı kurulabiliyor.

Uçaklarda internet kullanımı nasıl olacak?

Uçaklarda internet kullanırken göz önüne alınması gereken bazı noktalar da bulunuyor. Örneğin şu anda kullanılan altyapılarda, uçakların Wi-Fi hizmeti verebilmeleri için 10 bin feet (3048 metre) yüksekliğe ulaşmaları gerekiyor. Yani iniş ve kalkış süreçlerinde uçaklarda internet kullanılamayabilir.

Uçaklarda internet fiyatları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bu fiyatlara uçakta internet kullanmak ister miydiniz?