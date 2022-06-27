Türk Mitolojisinden İlham Alan Bartu Bölükbaşı'nın 10 Eseri

Bu içeriğimizde, Türk mitolojisinden aldığı ilhamı modern çizim yöntemleriyle buluşturan Bartu Bölükbaşı'nın 10 eserini derledik. Sanatçı, oldukça başarılı çizimlerini sadece paylaşmakla kalmıyor, bunun yanında çizimlerdeki karakterlerin hikâyelerini de anlatıyor.

Günümüzde çok fazla kişi Türk mitolojisinin zenginliğinden haberdar olmasa da tarihte devasa bir alan kapladığı su götürmez bir gerçek. Söz konusu mitolojimiz, o kadar derin, yorumlar sebebiyle çeşitli ve detaylı ki bugün bile haberimiz olmadan bazı karakter isimlerini aklımızda tutuyoruz. Bu isimlere göz atmak için ilgili içeriğimize göz atabilrsiniz.

Biz bu içeriğimizde illüstratör Bartu Bölükbaşı'nın Türk mitolojisinden ilham alarak ortaya çıkardığı eserlerine odaklanacağız. Kendisinin GESAR isimli, başta Türk mitolojisi olmak üzere farklı mitolojilerden de esinlenerek ortaya koyduğu bir çizgi roman serisi de bulunuyor. Buna ek olarak kendisi, yakın zamanda 'Türk Mitolojisi Atlası'nı da okurlarıyla buluşturmayı hedefliyor.

Herkesin duymuş olduğu, Bilge Kağan'ın annesi olan ve Orhun Yazıtları'nda kendisinden bahsedilen İlbilge Hatun ile başlayalım:

Bunun ardından, başta ittifak amacıyla İran'a gelin olarak giden fakat sonrasında oldukça büyük bir güç toplayan Prenses Kakım karşımızda:

Göktürklerin en güçlü oldukları dönemlere ulaşmalarında büyük katkısı olan Mukan Kağan:

Sırada Göktürk Kağanlığı'nın kurucusu ve ilk yöneticisi olarak bilinen Bumin Kağan var:

İsmini kimilerinin 'kaplan' kimilerininse 'kahraman' olarak çevirdiği ve Batı Göktürk Kağanlığı'nın yöneticilerinden olan Tong Yabgu Kağan:

Orhun Yazıtları'nda kendisinden bahsedilen ve Bilge Kağan'ın veziri olarak tanıdığımız Tonyukuk:

Efsanevi Türk hükümdarlarından biri olan Alp Er Tunga'nın çizimi:

Ormanları ve hayvanları himayesinde tutan Arçura:

Çocukken Ay'a 'Ay dede' dememizin de mitolojik bir kökeni var:

Baktıkça tüyleri diken diken eden Büyücü Devler, Tepegözler, Yalpaganlar, Mastan Kempirler:

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