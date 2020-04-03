Yurt Dışındaki Türk Profesörlerden Türkiye'ye Tavsiyeler

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) düzenlediği online seminere katılan Harvard Üniversitesi ve MIT’den profesörler, koronavirüse karşı Türkiye’de atılması gereken 5 adımı sıraladılar.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), 1 Nisan’da “Koronavirüs ve Küresel Ekonomiye Etkileri” başlıklı bir online seminer düzenledi. DEİK’in online seminerine Harvard Üniversitesi Genetik ve Karmaşık Hastalıklar Bölüm Başkanı Gökhan Hotamışlıgil ve MIT’den İktisat Profesörü Daron Acemoğlu katıldı.

Online seminerde konuşma yapana Gökhan Hotamışlıgil, dünyanın her yerinde bilim insanlarının rekor hızda aşı araştırması yaptıklarını söyledi. Aşının kısa vadede bulunmasını pek olası olmadığını söyleyen Hotamışlıgil, bir aşının kitlelerce kullanılması için güvenlik, etkinlik, koruyucu aşamalarından geçmesi gerektiğini belirtti. Hotamışlıgil, bu süreçlerin uzun sürdüğünü, bütün yan etkileri gözlemlenmeden bir aşının piyasa çıkmasına da izin verilemeceğini söyledi.

Koronavirüs salgının henüz birinci dalgasında olduğumuzu söyleyen Hotamışlıgil, yeni dalgaların olabileceğini, bu yeni dalgalara hazırlığın iyi yapılması gerektiğini söyledi. Harvard Üniversitesi Genetik ve Karmaşık Hastalıklar Bölüm Başkanı olan Hotamışlıgil, gerekli hazırlıkların yapılması halinde bundan sonraki dalgaların ekonomide büyük etkilere sebep olmayacağını söyledi.

"İyileşen hastaların koronavirüsü nasıl yendikleri analiz edilmeli"

Gökhan Hotamışlıgil, Türkiye’de kısa vadede alınması gereken 5 aksiyonu da sıraladı. Hotamışlıgil, ilk olarak sağlık kapasitesinin sıra dışı yöntemlerle artırılması gerektiğini söyledi. Sağlık personelinin korunmasının ikinci önemli adım olduğunu söyleyen Hotamışlıgil, test sayısınında da acilen artırılması gerektiğini belirtti.

Hotamışlıgil’in önerdiği dördüncü aksiyon ise sahadaki çalışanlardan geri bildirim alınması ve bu geri bildirimlere göre pratik çözümler üretilmesi oldu. Hotamışlıgil, beşinci aksiyon olarak da hastalığı geçiren kişilerin hastalığı nasıl atlattığının analiz edilmesi (Serolojik test) olduğunu söyledi. Serolojik test için büyük teknolojilere ihtiyaç olmadığını söyleyen Hotamışlıgil, Türkiye’nin bunu yapabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Gökhan Hotamışlıgil’in ardından MIT’de iktisat profesörü olan Daron Acemoğlu da bir konuşma yaptı. Acemoğlu, koronavirüs pandemisinin ekonomi üzerinde etkisinin çok derin olacağını söyledi.

Sosyal mesafenin kısıtlanması, karantinaya girilmesi ve ekonomik yavaşlatma önlemlerinin doğru adımlar olduğunu söyleyen Acemoğlu, bağışıklığı olmayan insanlarla, hastalıklı insanların bir araya getirilmesinin salgına neden olduğunu söyledi.

Koronavirüs krizi sonrası tüm ülkelerin hükümet-harcama tablosundan etkileneceğini belirten Acemoğlu, hastalığa bağışıklık kazananların bir kısmının istihdama geri dönebileceğini ifade etti. Bunun yavaş bir tempoda olması gerektiğini belirten Prof. Acemoğlu, sosyal mesafe uygulamalarının da en azından bir iki sene uygulanmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.