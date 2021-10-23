Türk Sanatçının Şarkısı Blue Origin İle Uzaya Gitti

Blue Origin’in ikinci görevinde New Shephard roketiyle uzaya dört kişilik bir mürettebat gönderildi. Aralarında uzaya giden en yaşlı insanın da bulunduğu mürettebatla birlikte bir Türk sanatçının şarkısı da uzaya gönderildi. Berkan Cesur adlı sanatçının şarkısı, uzaya giden 400 şarkı arasına girmeyi başardı.

ABD’li ünlü milyarder iş adamı Jeff Bezos’un havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin’in 12 Ekim 2021 tarihinde yapmayı planladığı ikinci görevi hava şartları nedeniyle bir gün gecikmiş ve 13 Ekim’de yapılmıştı.

Star Trek serisinde Kaptan Kirk’ü canlandıran ve uzaya giden en yaşlı insan olarak tarihe geçen 90 yaşındaki William Shatner da yapılan bu yolculukta yer almıştı. Bir NASA mühendisinin de yer aldığı dört kişilik mürettebatla birlikte uzaya çok özel başka bir şey daha yollanmıştı.

Bir Türk Sanatçının Şarkısı da Uzaya Götürüldü

NASA mühendisi Dr. Chris Boshuzen, Reddit üzerinden açtığı bir başlıkta Blue Origin uçuşunda uzaya gönderilecek 4 kişilik mürettebattan biri olduğunu ve bir gün içerisinde kendisine gönderilen şarkıları Star Trek temalı bir USB bellek içinde uzaya götüreceğini yazmıştı.

Berkan Cesur adlı Türk sanatçı da “Indicator Follows You” adlı parçasını Boshuzen’a gönderen isimlerden biriydi. Berkan’a yazdığı e-posta’da şu sözler yer alıyor: “Merhaba Berkan, şarkını bana gönderdiğin için teşekkür ederim. 13 Ekim’de başarıyla uzaya uçtum. Star Trek USB belleğimdeki şarkılarınızı da beraberimde götürdüm ve şunu garanti ediyorum; şarkın uzaya gitti!!!”

Berkan Cesur’un ‘Indicator Follows You’ adlı şarkısı:

Uzaya Gönderilen USB Çocuklara Destek İçin Kullanılacak

Kendisi de bir müzisyen olan Chris Boshuzen, uzaya götürdüğü USB belleğin genç müzisyenlere enstrüman ve eğitmen desteği sunan Musack adlı kuruma bağışlanacağını ve bir sonraki bağış etkinliğinde açık artırmaya çıkartılacağını belirtti. Elde edilen gelir de çocukların müzik eğitimi için kullanılacak.

Berkan Cesur, heyecanını ve sevincini Twitter üzerinden paylaştı;