Bilim İnsanları, Gezegenleri Keşfedecek Yeni Kişiler Arıyor

Bilim insanları, kendi Güneş sistemimizin dışındaki yıldızların yörüngesinde dönen, dünya dışı başka gezegenleri keşfetmek için yeni kişiler arıyor.

Hemen hemen her gün önünüze düşen uzay haberleri ya da seyretmeyi sevdiğiniz bilim-kurgu filmleri, her ne kadar gerçeklerden uzak olsa da kendinize ait gezegen bulup Dünya ötesi bir yolculuk gerçekleştirmenin hayalini kurdurmuş olabilir. Şehir değiştirmek için bile ceplerimizi yoklamak zorunda kalırken bu yolculuk gerçekten uzağa daha yakın fakat gezegen bulmanız mümkün olabilir.

Bilim insanları, NASA'nın finanse ettiği Planet Hunters TESS isimli proje için dünya dışı gezegenleri keşfedecek yeni kişiler arıyor. Hem de ne bir deneyim, ne bir ahbap-çavuş ilişkisi, ne de mezuniyet olmak üzere hiçbir şart aranmıyor. Yeni gezegenler keşfedebilmek için sahip olmanız gereken iki şey: Keskin bir göz ve sabır.

Bilgisayar programları bazı gezegenleri gözden kaçırıyor:

Çalışma kapsamında, Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevi (ESO)’de bulunan Yeni Nesil Transit Gözlem NGTS teleskopları tarafından toplanan görüntüler gözden geçirilecek. İngiltere'deki Warwick Üniversitesi'nden bilim insanı ve NGTS lideri astrofizikçi Peter Wheatley, diğer yıldızların etrafındaki gezegenleri araştırmaya yeni insanları dahil etmenin heyecan verici olduğunu belirterek, bilgisayar programlarının bazı gezegenleri gözden kaçırdığını ifade etti.

Projeye dahil olmak için Planet Hunters NGST sayfasına giderek herhangi bir ücret olmadan ve sürece takılmadan başvuru yapabilirsiniz. Binlerce insanın dahil olduğu projeye yönelik açıklama yapan Wheatley, "Bunlar en olağandışı sinyaller olacak ve muhtemelen en ilginç gezegenlerden bazıları olacak. İnsanlar hala makinelerden daha zeki ve gönüllülerimizin ne ortaya çıkardığını görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Peki gördüğünüz noktacıkların bir gezegen anlamına gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz?" derseniz:

Uzaydaki bir yıldıza bakan kameralar, her 10 saniyede bir kare çekerek bu görüntüyü analiz ediyorlar. Bize gösterilen yukarıdaki şekildeki grafik de kameraların odaklandığı yıldızdan elde edilen görüntülerde yıldızdan alınan parlaklık seviyesinin zaman içindeki değişimini noktalarla görüyoruz.

Fazlasıyla net bir şekilde alt kısımda 'U' şeklini çizen grafikler, bir yıldızın önünden bir gök cisminin geçtiğine işaret ediyor. Öte yandan bu 'U' şeklinin alt tarafa doğru olan uzunluğu, yıldızın ve gök cisminin büyüklüğüne göre değişiyor.

Fakat bizim grafikte bakacağımız şeylerde tüm bu teknik detayları bilmemize gerek yok. Bilim insanları, bizim grafikte yalnızca ne gördüğümüzü bilmek istiyor. Bize sunulan şıkların Türkçe çevirileri şu şekilde:

A U-shaped or box-shaped dip in the middle: Ortada 'U' ya da kutu şeklinde bir çukur.

A V-shaped dip in the middle: Ortada V şeklinde bir çukur.

No significant dip in the middle: Ortada belirgin bir çukur yok.

Stellar Variability: Yıldız değişkenliği (noktalar bir kalp ritmi edasıyla dizilmiş durumdalar)

A large data gap near the middle: Ortaya yakın yerde büyük veri açığı. (eğer grafiğin bir kısmı boşsa)

Verdiğiniz cevaplar inceleniyor ve kim bilir, belki de bir öte gezegenin keşfini sağlıyorsunuz.