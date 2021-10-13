Ünlü Oyuncu William Shatner, 90 Yaşında Uzaya Çıktı

Kaptan Kirk rolüyle tanınan William Shatner, Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin ile 90 yaşında uzaya seyahat etti. Uçuş sonrasında çok duygulanan Shatner, hissettiklerini gözyaşları eşliğinde anlattı.

Ünlü bilimkurgu serisi 'Star Trek'te efsane karakter Kaptan James T Kirk’ü canlandıran Kanadalı aktör William Shatner; Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin’in geliştirdiği bir uzay aracıyla bu sefer gerçekten de uzaya çıktı.

Texas’ta bir çölde fırlatılan ve yaklaşık olarak 10 dakika boyunca seyahat ettikten sonra yerel saatle 10:00’da güvenli bir şekilde iniş yapan araçta üç kişiyle birlikte yolculuk yapan 90 yaşındaki Shatner, bu sayede uzaya çıkan en yaşlı insan olarak tarihe geçmiş oldu. 100 km’nin (60 mil) hemen üzerinde maksimum irtifaya ulaşan araçta kısa süreli bir ‘ağırsızlık’ hissi yaşayan yolcular; kapsülün büyük pencerelerinden Dünya’nın eğriliğine uzaydan tanıklık etme şansına erişti.

"Herkes bunu yapmalı"

İniş yaptıktan sonra Bezos’la konuşan Shatner, bunun inanılmaz bir deneyim olduğunu belirterek “Dünyadaki herkes bunu yapmalı, “ dedi. Gözyaşlarına hakim olamayan Shatner, “Bana hayatımın en engin deneyimini verdiniz. Az önce olanlar karşısında çok, çok duygulandım. Umarım asla kendime gelmem. Umarım şu an hissettiklerimi hep hissederim. Bu hisleri kaybetmek istemiyorum. “ ifadelerini kullandı.

Uçuşu sırasında Shatner’a Blue Origin başkan yardımcısı Audrey Powers, uydu şirketi Planet’in kurucularından Chris Boshuizen ve bir sağlık yazılım şirketi olan Dassault Systèmes'te yönetici olan Glen de Vries eşlik etti. Uçuş boyunca manzaranın keyfini çıkarmak dışında yapacak başka bir şeyleri olmamasına rağmen birkaç gün boyunca eğitimden geçen ekibin yolculuk yaptığı New Shepard isimli roket ise tam otomatikti. Aracın iniş yapması üzerine Bezos bizzat kendisi roketin kapağını açarak herkesin iyi olup olmadığını kontrol etti.

Roketten çıkan ekibe, aile ve arkadaşları arasında yapılan ufak bir eğlencenin ardından Blue Origin astronot rozetleri takdim edildi.

Bu, New Shepard'ın mürettebatlı ikinci uçuşu

Gerçekleşen bu uçuş, New Shepard’ın içinde bir mürettebat taşıdığı ikinci uçuşuydu. Roket ilk uçuşunu ise 20 Temmuz’da Bezos, Bezos’un kardeşi Mark, Hollandalı bir genç olan Oliver Daemen ve ünlü havacı Wally Funk’tan oluşan dört kişilik bir ekiple gerçekleştirmişti.

Bu ilk uçuşla birlikte dünyanın uzaya çıkan en yaşlı insanı olan 82 yaşında Wally, yeni uçuşla bu rekoru Shatner’a kaptırdı.