Ülkemizin Ünlü Manzaralarını Yeni Yapay Zekâ Akımıyla Resmettik: İşte Rüyalardan Fırlamış Gibi Görünen O Görseller

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Stable Diffusion ile oluşturulan ve bir süredir sosyal medyanın gündeminde olan akıma ülkemizden mekânları katarak biz de dahil olduk.

Yapay zekâ araçları kendilerini geliştirdikçe kullanıcılara daha fazla kapı aralıyor ve bu da yaratıcı zihinlerin adeta şov yapmasına olanak tanıyor. Bu bağlamda bizler de gelişen bu teknolojiyi yakından takip ederek özgün içeriklerle karşınıza çıkıyoruz. Önceki içeriklerimizde hem metin hem de görsel üretme amaçlı araçları kullanmıştık.

Bunların en öne çıkanlarından olan Stable Diffusion, şu sıralar geometrik şekillerin manzaralara yedirildiği ve adeta rüyadan fırlamış gibi görünen görsellerle gündemde. Biz de bu akıma katıldık. Hem de ülkemizden manzaralarla.

İstanbul sokaklarıyla başlayalım. Spiral her ne kadar sonradan eklenmiş gibi dursa da görselde belli yerleri doldurduğunu görebilirsiniz.

İstanbul Sokakları

Sokakları gezmişken İstiklal Caddesi’ne uğramamak olmaz.

İstiklal Caddesi

Ege taraflarına gittiğimizde İzmir’in Alaçatı sokakları bizleri karşılıyor.

İzmir Alaçatı Sokakları

Efes Antik Kenti de ayağımızın dibindeyken uğramadan geçmeyelim.

Efes Antik Kenti

Rastlaması pek mümkün olmasa da Karadeniz yaylalarından ilham alarak yakaladığımız bu manzarayı da gözden kaçırmamak gerek.

Karadeniz Yaylaları

Tabii spiraller de böylesine bulutlu ve yeşillik dolu ortama yakışacaktır.

Karadeniz Yaylaları 

Kapadokya balonları ne olursa olsun insanı büyülemeyi başarıyor.

Kapadokya

Son olarak: Karadeniz’de yakaladığımıza benzer şekilde Kapadokya’da da böylesine büyüleyici bir manzara elde etmek mümkün.

Kapadokya

Pamukkale Travertenleri de oldukça büyüleyici görünüyor.

Pamukkale traverteneleri

Böyle görseller üretmek isteyenler için editör notu:

Bu tür görselleri elde edebilmek için Stable Diffusion kullanmanız gerekiyor. Bilgisayarınıza programı kurabilmeniz için internet üzerinde çok sayıda kılavuz mevcut. Programı kurduktan sonra da ControlNet eklentisini kurmak gerekiyor. Bu eklentiyi kullanarak daha önce oyun karakterlerini gerçek hayata getirmiştik.

ControlNet size çok fazla imkân tanıyan bir eklenti. Zaten bu akım da bu imkânların alternatif şekilde kullanılmasıyla ortaya çıktı. ControlNet'i indirdikten sonra QR Code Monster'ı indirmeniz gerek. Bu, temelde QR kodları daha cazibeli kılmayı amaçlayan bir eklenti fakat siyah-beyaz alanların görsele yedirilmesini sağladığı için üstteki gibi görselleri bu yöntemle elde etmek mümkün.

Örneğin siyah beyaz olan QR kod yerine bizim yaptığımız gibi ay yıldız veya spiral verirseniz, Stable Diffusion bu verdiklerinizi görsele yedirmeye çalışır. Yani QR Code Monster'ı amacından bir tık da olsa saptırmış olarak kullanıyoruz. Sadece siyah beyaz olan herhangi bir görüntüyü görsele yedirebilirsiniz. Bu bir portre de olabilir, geometrik şekil de. Eğer bu tarz içeriklerin devamı gelsin diyorsanız siz de fikirlerinizi yorumlarda paylaşarak sonraki içeriğimize katkıda bulunabilirsiniz.

Yapay zekâ aracını kullanmak isteyen fakat soruları olanlar için de yorumlara dönüş yapıyor olacağım. Eğer direkt kurulum yapmak yerine A1111 arayüzünü kullanırsanız daha az çabayla programın üstesinden gelebilirsiniz.
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