Stable Diffusion ile oluşturulan ve bir süredir sosyal medyanın gündeminde olan akıma ülkemizden mekânları katarak biz de dahil olduk.

Yapay zekâ araçları kendilerini geliştirdikçe kullanıcılara daha fazla kapı aralıyor ve bu da yaratıcı zihinlerin adeta şov yapmasına olanak tanıyor. Bu bağlamda bizler de gelişen bu teknolojiyi yakından takip ederek özgün içeriklerle karşınıza çıkıyoruz. Önceki içeriklerimizde hem metin hem de görsel üretme amaçlı araçları kullanmıştık.

Bunların en öne çıkanlarından olan Stable Diffusion, şu sıralar geometrik şekillerin manzaralara yedirildiği ve adeta rüyadan fırlamış gibi görünen görsellerle gündemde. Biz de bu akıma katıldık. Hem de ülkemizden manzaralarla.

İstanbul sokaklarıyla başlayalım. Spiral her ne kadar sonradan eklenmiş gibi dursa da görselde belli yerleri doldurduğunu görebilirsiniz.

Sokakları gezmişken İstiklal Caddesi’ne uğramamak olmaz.

Ege taraflarına gittiğimizde İzmir’in Alaçatı sokakları bizleri karşılıyor.

Efes Antik Kenti de ayağımızın dibindeyken uğramadan geçmeyelim.

Rastlaması pek mümkün olmasa da Karadeniz yaylalarından ilham alarak yakaladığımız bu manzarayı da gözden kaçırmamak gerek.

Tabii spiraller de böylesine bulutlu ve yeşillik dolu ortama yakışacaktır.

Kapadokya balonları ne olursa olsun insanı büyülemeyi başarıyor.

Son olarak: Karadeniz’de yakaladığımıza benzer şekilde Kapadokya’da da böylesine büyüleyici bir manzara elde etmek mümkün.

Pamukkale Travertenleri de oldukça büyüleyici görünüyor.

Böyle görseller üretmek isteyenler için editör notu:

Bu tür görselleri elde edebilmek için Stable Diffusion kullanmanız gerekiyor. Bilgisayarınıza programı kurabilmeniz için internet üzerinde çok sayıda kılavuz mevcut. Programı kurduktan sonra da ControlNet eklentisini kurmak gerekiyor. Bu eklentiyi kullanarak daha önce oyun karakterlerini gerçek hayata getirmiştik.

ControlNet size çok fazla imkân tanıyan bir eklenti. Zaten bu akım da bu imkânların alternatif şekilde kullanılmasıyla ortaya çıktı. ControlNet'i indirdikten sonra QR Code Monster'ı indirmeniz gerek. Bu, temelde QR kodları daha cazibeli kılmayı amaçlayan bir eklenti fakat siyah-beyaz alanların görsele yedirilmesini sağladığı için üstteki gibi görselleri bu yöntemle elde etmek mümkün.

Örneğin siyah beyaz olan QR kod yerine bizim yaptığımız gibi ay yıldız veya spiral verirseniz, Stable Diffusion bu verdiklerinizi görsele yedirmeye çalışır. Yani QR Code Monster'ı amacından bir tık da olsa saptırmış olarak kullanıyoruz. Sadece siyah beyaz olan herhangi bir görüntüyü görsele yedirebilirsiniz. Bu bir portre de olabilir, geometrik şekil de. Eğer bu tarz içeriklerin devamı gelsin diyorsanız siz de fikirlerinizi yorumlarda paylaşarak sonraki içeriğimize katkıda bulunabilirsiniz.

Yapay zekâ aracını kullanmak isteyen fakat soruları olanlar için de yorumlara dönüş yapıyor olacağım. Eğer direkt kurulum yapmak yerine A1111 arayüzünü kullanırsanız daha az çabayla programın üstesinden gelebilirsiniz.