Günlük hayatımızda bir şekilde duyduğumuz şirketler bir insan görünümünde olsaydılar nasıl görünürlerdi? İşte bu soruyu yapay zekâya sorduk ve son derece tatmin edici sonuçlar elde ettik.

Kafamızda canlanan ve "acaba nasıl olurdu" dediğimiz pek çok şeyi yapay zekâya ilettiğimizde "evet böyle olurdu" diyeceğimiz sonuçlarla karşılaşıyoruz.

Sizlere sık sık Midjourney'de hazırladığımız görsel derlemelerini sunuyoruz. Bugün yapay zekâya sorduğumuz soru ise "Şirketler bir insan olsaydı nasıl görünürdü?" oldu. Bakalım yapay zekâ bu soruya ne gibi sonuçlar vermiş?

Apple bir insan olsaydı sade ve şık giyimli birisi olurdu hiç şüphesiz.

Apple'ın "Rose Gold" rengini kendi kombininde de kullandığını görürdük.

Durex için çok garip bir tasarımla karşı karşıya kaldık. Parlak plastik bir kıyafet anlaşılabilir, ancak bunun astronot kıyafetine benzemesi sürprizdi.

Ortaya çıkan görselde kıyafetle aynı renkte ve malzemede eldivenler ve karakterin 6 parmağının olması özel detaylardandı.

Kişisel bakım ürünleri satan Gratis'in bir tasviri.

Şirketin renklerinin karakterin üzerine enfes bir şekilde yerleştirildiği görünüyor.

Harley Davidson denildiğinde aklınıza gelen bir tasvir vardır. Midjourney'in yorumu da bunu doğrular nitelikte.

Deri ceket giymiş, her yerinde dövmeleri olan uzun saçlı ve sakallı bir adam.

Instagram, yapay zekâya göre bir insan olsaydı böyle görünürdü.

Havuz kenarında kendi fotoğrafını çeken bir kadın tasviri. Bu tasvirin gökkuşağı renkleriyle bir araya getirilmesi Midjourney'in zekasının ürünü.

Mercedes markası, bir insan olsaydı giyimine ve kendine özen gösteren biri olurdu.

Mercedes, ne kadar yaşlanırsa yaşlansın zamansız bir konfor ve kaliteye sahiptir. Yapay zekânın tasvir ettiği bakımlı ve şık giyimli orta yaşlı adam bu markaya son derece uyumlu.

Netflix'i hayal etmemiz gerekirse sıcak bir oda ve rahat bir koltukta oturup bir şeyler izleyen genç birini görüyoruz.

Netflix renkleri olan kırmızı ve siyaha bürünmüş, bir şeyler izleyen karakter.

Oynadığımız oyunların arkasındaki en önemli firmalardan olan ekran kartı üreticisi NVIDIA, bir insan olsaydı muhtemelen yarı robot bir canlı olurdu.

Gücünü aldığı çekirdeği sayesinde tüm dünyaya oyun oynatabilen yarı robot insan.

Onlyfans, bir insan olsaydı bizce dışarıya verdiği eğlenceli karakterinin yanında depresif ve zor bir hayatı nedeniyle derin düşüncelere dalan birisi olurdu.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Samsung, bir insan olsaydı çok göz önünde biri olurdu.

Ürettikleri ekranlar ve çıkardıkları sayısız telefon modeline ek olarak başarılı sunumlarla göz önünde olan Samsung'un yapay zekâ tarafından gerçekleştirilen tasviri bize şirketin yaptıkları ve kendi kimliğini hissettirdi.

Spotify bir insan olsaydı nasıl olurdu sizce? Yapay zekâya göre otobüsün en arka koltuğuna oturup kendi halinde müziğini dinleyen bir insan.

Yeşil kapüşonlusu ve beresinin üzerine taktığı yeşil kulaklığı ile Spotify tam olarak bu kişi olurdu.

Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden olan Starbucks, bir insan olsa kahvesini alıp bir kafenin en uç noktasına oturarak bilgisayardaki işlerini halleden biri olurdu.

İşten arda kalan anlarda kitabını alıp kendine de zaman ayırabilirdi elbette.

Volvo denildiğinde ilk akla gelen şey sağlamlıktır. Yapay zekânın bize tasvir ettiği karakter de son derece sağlam biri.

Kolay kolay yıkamayacağınız Volvo, arabalarda kullandığı çelikle de ünlüdür. Karakterimizin arkasında bir çelik fabrikası görmek güzel bir ayrıntı oldu.

Dünyanın internetteki kütüphanesi gibi çalışan Wikipedia, bir bilgi almak istediğimizde her zaman orada yer alıyor.

Siz yine de sadece Wikipedia'da gördüğünüz şeylere doğrudan inanmayın. Kaynağı daha derinden araştırmak doğru sonuçlara ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

Ülkemizin yakında satışa başlayacak elektrikli otomobil üreticisi Togg, bizim için çok özel bir firma. Diğer şirketlere göre henüz çok yeni bir firma olan Togg, son derece zeki ve gelecek vadeden bir çocuk olurdu.

Bu çocuğun zamanla büyüyüp sektörün parlayan yıldızı olduğu günleri görmeyi temenni ediyoruz.