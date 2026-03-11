Türk Telekom, 5G Paketlerini ve Fiyatlarını Açıkladı: Sınırsız Mobil İnternet Geliyor!

Nisan 2026'da kullanıma sunulacak 5G öncesinde Türk Telekom, kullanıcılarına sunacağı yeni paketleri açıkladı. 5G ile sınırsız internet içeren paketler de geliyor.

Türkiye, Nisan 2026 itibarıyla nihayet herkesin beklediği gelişme yaşanacak ve ülke genelinde 5G teknolojisi resmen kullanılmaya başlayacak. 5G’nin gelişi ile mobil operatörlerin kullanıcılara nasıl paketler sunmaya başlayacağı büyük merak konusuydu. Bu konuda Türk Telekom’dan açıklama geldi.

Türk Telekom, 5G’nin kullanıma sunulmasıyla kullanıcılarına sunacağı paketleri açıkladı. Şirket, çok beklenen “sınırsız mobil internet” yaklaşımının da nihayet 5G ile birlikte paketlerin içinde yer alacağını duyurdu.

İşte Türk Telekom’un 5G ile sunacağı paketler ve fiyatlar

Paket Taahhütlü fiyatı Taahhütsüz fiyatı Sınırsız DK, sınırsız SMS, 60 GB internet, sınırsız sosyal medya 850 TL 1.450 TL Sınırsız DK, sınırsız SMS, 75 GB internet, sınırsız sosyal medya 950 TL 1.600 TL Sınırsız DK, sınırsız SMS, 100 GB internet, sınırsız sosyal medya 1.050 TL 1.800 TL Sınırsız DK, sınırsız SMS, 160 GB internet, sınırsız sosyal medya 1.250 TL 2.100 TL Sınırsız DK, sınırsız SMS, sınırsız internet, sınırsız sosyal medya 1.550 TL 2.600 TL

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere Türk Telekom, “Yeni Nesil Tarifeler” olarak adlandırdığı yeni 5G paketlerinde 850 TL’den başlayan fiyatlarla 60 GB internetten başlayıp her yöne sınırsız internete kadar birçok farklı avantaj sunacak. Sınırlı internet paketlerinin her birinde sosyal medyanın sınırsız olduğu da görülebiliyor.

Ayrıca şirket; ayda 3 kez günlük ücret ödemeden Tarifen Yurt Dışında servisinden faydalanma ayrıcalığı, tek tuşla özel müşteri hizmetleri, 500 TL hediye çeki (Amazon, Apple Store, Google Play’de geçerli) ve ücretsiz dijital servisler (YouTube Premium, Tivibu Go, Muud Premium) gibi ayrıcalıkların da paketlerde yer alacağını belirtmiş.