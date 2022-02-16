Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, şirketin 2021 yılındaki bilançosunu açıkladı. Yapılan açıklamalarda, gelirlerin de karın da artış gösterdiği belirtildi. Üstelik Türkiye nüfusunun yarısından fazlası, bir şekilde Türk Telekom abonesi olmuş durumda.

Türk Telekom, 2021 yılına ilişkin mali durum raporunu açıkladı. Şirketin CEO'luk görevini sürdüren Ümit Önal tarafından yapılan açıklamalarda, şirket gelirlerinin 34,3 milyar TL'ye, Türk Telekom'un net karının ise 5,8 milyar TL'ye yükseldiği ifade edildi. Türk Telekom hizmetlerinden faydalanan toplam müşteri sayısının ise 51,8 milyona yükseldiği belirtildi. Bu rakam, Türkiye nüfusunun yarısından fazlasının bir şekilde Türk Telekom müşterisi olduğu anlamına geliyor.

Ümit Önal, Türk Telekom'un 2021'deki altyapı çalışmalarına da değindi. Yapılan açıklamalarda, geçtiğimiz yıl boyunca 8,5 milyar liralık yatırım harcaması yapıldığı ifade edildi. Ümit Önal'a göre Türk Telekom, 2022 yılında 12,5 milyar TL'lik yatırım yapacak. Bu yatırımlar, fiber altyapının genişletilmesi, yapay zeka teknolojileri ve 5G ile ilgili çalışmalar olacak. Önal, şu an için 366 bin kilometre olan fiber ağının bu yıl daha da artırılacağını söyledi.

"2021 öngörülerinin üzerine çıktık"

Ümit Önal, 2021 yılına ilişkin değerlendirmelerinde öngörülerin üzerine çıktıklarını belirtti. Türk Telekom CEO'sunun açıklamaları şöyle:

"Şirketimiz yılı üstün operasyonel ve finansal sonuçlarla tamamladı. Konsolide gelirler 4. çeyrekte yıllık bazda yüzde 28,9 büyüme ile halka arzdan bu yana en yüksek artışı kaydetti. Operasyonel gelir, son çeyrekte yüzde 21,2 artarak yıllık en yüksek büyümesi olan yüzde 19,5'e ulaştı ve tüm yıl için revize edilmiş yüzde 18'lik öngörümüzü aştı. 2022 yılı için yaklaşık yüzde 23 ile 25 aralığında gelir büyümesi, yaklaşık 17,5 milyar TL ile 18,3 milyar TL aralığında FAVÖK ve yaklaşık 12,5 milyar TL yatırım harcaması öngörüyoruz.

2021'de 1,5 milyon net abone kazanan Türk Telekom'un toplam abone sayısı 51,8 milyona ulaştı. Sabit genişbant internet aboneleri, toplam 14,3 milyona yükseldi. Sabit internet tabanının yüzde 67'sini oluşturan toplam fiber abone sayısı, 2021'de yüzde 54,3 artarak 9,6 milyona ulaştı. Fiyatlama, yeni abone kazanımları ve üst pakete geçişlerle desteklenen sabit genişbant ARPU büyümesi 2021'de yıllık yüzde 14,2’ye erişti. Mobil abone sayısı, faturalı ve faturasız segmentte toplam 844 bin net artış ile 24 milyon olurken, mobil ARPU ise yıllık yüzde 13,8 büyüdü.

Artan dijitalleşme, uyarlanabilir yeni iş modelleri ve değişen sosyalleşme araçları ile hıza ve veriye olan talep artık kalıcı oldu. Sabit genişbantta veri tüketimi, 2021 yılında yüzde 48'den fazla artış gösterdi. Pandemi başından bu yana sayıları milyonları bulan müşterimizi sınırsız ve daha yüksek hızlı paketlere yükselttik.

Benzer bir eğilim, faturalıya, premium paketlere veya üst paketlere geçişteki ivmelenmeyle mobil tarafta da devam etti. 2021'i çevikliğimiz, yüksek verimliliğimiz, müşteri odaklı stratejilerimiz ve sağlam performansımızla gurur duyarak kapattık. 2022 yılında da her bir abonemizi ve paydaşımızı değerli hissettirmek için büyük bir motivasyonla yolumuza devam edeceğiz.

2022 yılında da şirketimizin finansal gücünü korumaya, değer yaratmaya, ekosistemimizi genişletmeye ve yeni girişimler keşfetmeye devam edeceğiz."