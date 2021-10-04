Türk Telekom Kullanıcıları İnternete Bağlanamıyor

Devam eden Facebook, WhatsApp ve Instagram erişim sorunun yanında Türk Telekom kullanıcıları internet bağlantı sorunları yaşıyor. Gelen bildirimler sorunun özellikle Ege ve Marmara bölgesinde yaşandığını gösteriyor.

Akşam saatlerinden itibaren başlayan ve hala devam eden Facebook, Instagram ve WhatsApp bağlantı sorunlarının yanında anlık olarak Türk Telekom kullanıcıları internet bağlantı sorunları bildiriyor.

Gelen ilk bilgilere göre sorun özellikle Marmara ve Ege bölgesinde etkiliyken Akdeniz ve ülkenin geri kalanında da benzer erişim problemleri yaşanıyor. Türk Telekom'un henüz bir açıklama yapmadığı durum hakkında sosyal medyada pek çok kullanıcı şikayetlerini dile getiriyor. Twitter üzerinden Türk Telekom'a ulaşmayı deneyen kullanıcılar, aynı zamanda müşteri hizmetilerine de bağlanamadıklarını bildiriyor.

Sorunun yoğun devam ettiği bölgeler: