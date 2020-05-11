Türk Telekom'dan Kurumsal Şirketler İçin 'Güvenli' E-posta

Türk Telekom, sunduğu kurumsal e-posta hizmetiyle şirketlerin verilerini, Türk Telekom Veri Merkezi güvencesiyle yurt içinde tutacak.

Kurumsal e-posta hizmeti ile şirket verilerini, Türk Telekom Veri Merkezi güvencesiyle yurt içinde tutacak olan Türk Telekom, yaptığı açıklamada USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) verilerine göre 2019'da hızlı bir artışla 136 bini geçen siber saldırıları, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle evden çalışmanın yoğunluk kazandığı son günlerde şirketlerin veri güvenliği ihtiyacını gündeme getirdi.

Türk Telekom Veri Merkezi güvencesiyle kullanıcıların verilerini yurt içinde saklayan e-posta hizmetinde, antivirüs ve antispam filtreleme özelliklerinin yanı sıra sunucular arasında gerçekleşen mail trafiği de şifreleniyor. Türkiye'nin yüksek güvenlik standartlarına sahip veri merkezinde depolanan e-postalar günlük olarak yedekleniyor.

Türk Telekom e-posta hizmeti sayesinde kurumsal müşteriler, tek bir yönetici paneli üzerinden e-posta hesabı oluşturma, silme, e-posta yönlendirme, kurumsal imza ekleme, grup e-posta oluşturma gibi birçok işlemi yapabiliyor.

Kullanıcılar mevcut e-postalarını, webmail arayüzünde bulunan aktarma aracı sayesinde Türk Telekom e-posta hizmetine rahatça taşıyabiliyor. Arayüz üzerinden takvim görüntüleme, görev yönetimi, içerik filtreleme, kural tanımlama gibi işlemleri de gerçekleştirip, mobil akıllı cihaz uyumluluğu sayesinde tüm e-postalarına rahat bir şekilde erişebiliyor.

Standart Veya Esnek Paket Olanağı

Türk Telekom, e-posta kurumsal müşteriler için standart veya esnek paket olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor. Kurumsal müşteriler, standart paketlerden, kullanıcı sayıları ve ihtiyaçlarına göre 1 GB ila 50 GB arasında farklı kotalar belirleyebiliyor.

Esnek paket seçen müşteriler ise 40 GB kota ve 25 e-posta hesabından başlayan seçeneklerle avantajlı fiyatlardan yararlanabiliyor. Müşteriler, satın aldıkları toplam kotayı, yönetici paneli üzerinden kullanıcılara dilediği gibi paylaştırabiliyor.