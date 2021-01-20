Playstore'dan Öğrencilere Yarıyıl Tatili İndirimi

Türk Telekom, oyunseverlerin pek çok popüler oyuna erişim sağladığı oyun mağazası Playstore'da yeni bir indirim kampanyası duyurdu. Kampanya dahilinde oyunseverler FIFA 21'den Star Wars Squadrons'a kadar pek çok oyuna indirimli sahip olabilecekler.

Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore, yarıyıl tatiline girmeye hazırlanan öğrenciler için yeni bir indirim kampanyası duyurdu. 21 Ocak itibarıyla başlayacak olan kampanyada EA Games, TaleWorlds Entertainment, Konami Digital ve Ubisoft gibi önemli stüdyoların oyunları, oyunseverleri memnun etmesi muhtemel indirimler alacaklar.

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamalara göre kampanya dahilinde indirim alacak oyunlar arasında FIFA 21, Frostpunk, Ghost Recon Breakpoint gibi birbirinden popüler yapımlar da bulunuyor. Playstore’un Yarıyıl Tatil İndirimi kampanyası dahilinde fiyat indirimi alacak oyunlardan bazıları şu şekilde:

FIFA 21 - 419 TL 198 TL

Frostpunk - 48 TL 16 TL

Star Wars Squadrons - 298 TL 184 TL

Ghost Recon Breakpoint 259 TL 39 TL

eFootball PES 2021 Season Update 65 TL 28 TL

Playstore, Türk Telekom evde internet abonesi kullanıcılarına ekstra bir fırsat sunarak Yarıyıl Tatil İndirimi kampanyası dahilinde alınacak oyunlarda internet faturasına ek 12 aya varan taksit seçenekleri sunuyor. Ayrıca Türk Telekom abonesi olmayan kullanıcılar da mobil ödeme ve kredi kartı ile ödeme seçenekleriyle oyunlara sahip olabiliyorlar.