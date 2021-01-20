Playstore'dan Öğrencilere Yarıyıl Tatili İndirimi

Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore, yarıyıl tatiline girmeye hazırlanan öğrenciler için yeni bir indirim kampanyası duyurdu. 21 Ocak itibarıyla başlayacak olan kampanyada EA Games, TaleWorlds Entertainment, Konami Digital ve Ubisoft gibi önemli stüdyoların oyunları, oyunseverleri memnun etmesi muhtemel indirimler alacaklar.
Türk Telekom tarafından yapılan açıklamalara göre kampanya dahilinde indirim alacak oyunlar arasında FIFA 21, Frostpunk, Ghost Recon Breakpoint gibi birbirinden popüler yapımlar da bulunuyor. Playstore’un Yarıyıl Tatil İndirimi kampanyası dahilinde fiyat indirimi alacak oyunlardan bazıları şu şekilde:
- FIFA 21 - 419 TL 198 TL
- Frostpunk - 48 TL 16 TL
- Star Wars Squadrons - 298 TL 184 TL
- Ghost Recon Breakpoint 259 TL 39 TL
- eFootball PES 2021 Season Update 65 TL 28 TL
Playstore, Türk Telekom evde internet abonesi kullanıcılarına ekstra bir fırsat sunarak Yarıyıl Tatil İndirimi kampanyası dahilinde alınacak oyunlarda internet faturasına ek 12 aya varan taksit seçenekleri sunuyor. Ayrıca Türk Telekom abonesi olmayan kullanıcılar da mobil ödeme ve kredi kartı ile ödeme seçenekleriyle oyunlara sahip olabiliyorlar.