Yapılan açıklamaya göre Türk Telekom, açık kaynaklı SEBA teknolojisini gerçek müşteriler ile test eden dünyadaki ilk şirket oldu. Söz konusu teknolojilerin yeni operatör hizmetlerinin hayata geçirilmesini hızlandırması bekleniyor.

Şebeke teknolojilerinde stratejik önem taşıyan öncü bir teknoloji olan “Yazılım Tanımlı Fiber Genişbant Erişim Sistemi”ni (SEBA - Software Defined Network Enabled Broadband Access) dünyada ilk deneyimleyen şirket Türk Telekom oldu. Yapılan açıklamalara göre Türk Telekom, iştirakleri Argela ve Netsia ile birlikte üzerinde çalıştığı SEBA’yı dünyada ilk kez canlı sahada internet, IPTV ve ses servisleri ile deneyimledi.

SEBA, yaklaşık bir yıldır Türkiye’nin iki ilinde gerçek müşteriler ile test ediliyordu ve artık resmi olarak hizmet vermeye başladı. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri ile birlikte, yönetiminde Türkiye’den sadece Türk Telekom’un yer aldığı uluslararası bir organizasyon olan Open Networking Foundation da (ONF) böylelikle SEBA çalışmalarının sonucunu gerçek bir uygulamada ilk kez görmüş oldu.

Türk Telekom, SEBA'yı gerçek müşteriler ile test eden ilk şirket oldu

Aktarılan bilgilere göre SEBA, yazılım tabanlı bulut bilişim teknolojileri ile telekom operatörlerinin sanal sunucuları üzerinde çalışarak, donanım altyapı maliyetini azaltıp kaynak tasarrufu sağlıyor. ONF çatısı altında dünyanın önde gelen teknoloji devlerinin mimari, kodlama, test gibi alanlardaki ortak katılımı ile başlayan SEBA, Türk Telekom bünyesindeki Netsia ve Argela ekiplerinin geliştirmeleri ile dünyada ilk kez gerçek müşteriler ile sahada deneyimlendi.

Çalışmalarının gelecekte operatör servislerine çeviklik ve çeşitlilik katacağını ifade eden Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, SEBA ile ilgili olarak “Açık ve standart ara yüzlerden oluşan yazılım tabanlı erişim platformları sayesinde geleneksel üreticilerin yanında küçük ama inovatif üreticilerin de ekosisteme dahil olmasını sağlıyoruz. Bu tedarikçiler arasına yerli üreticilerin de girebilmesi ve hatta geliştirecekleri ürünleri yurt dışına ihraç edebilmesi için bu çalışmayı, çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Mevcut fiber yatırımlarımız devam ederken yeni nesil fiber teknolojilerinin geliştirilmesine de katkıda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

SEBA’yı iki ilde canlı şebekede belirli kullanıcılarla devreye alarak dünyada bir ilke imza attıklarını belirten Kıraç, “SEBA sayesinde, son kullanıcılara yeni servis sağlama süresi kısalacak, bu durum kullanıcı deneyimini de olumlu yönde etkileyecek. Kendi mühendislerimizin geliştirdiği bu yeni teknolojiyi kullanmak heyecan ve gurur verici” dedi.

Argela CEO'su Bülent Kaytaz ise proje ile ilgili olarak, “Türk Telekom’un desteğiyle Argela ve Netsia, gelecekte büyük bir pazarı olması düşünülen ve ONF üzerinden açık kaynakla sunulan SEBA’yı geliştirmede sektör lideri konumunda. ONF’in açık kaynak projelerine mimari, kodlama, test gibi alanlarda destek veriyor ve açık katılımlı çalışmalara da liderlik ediyoruz.

En yeni teknolojilerin uygulandığı ve abonelere 10 Gbps’e kadar hızlarla hizmet verebilecek olan SEBA’yı ONF’nin ortaya koyduğu örnek platform mimarisi üzerine iştirakimiz Netsia ile birlikte geliştiriyor ve ürünleştiriyoruz. 2007’de Türk Telekom bünyesine katılan Argela, gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri alanındaki Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile değerler üretmeyi ve 5G teknolojileri konusunda yeni fikir ve ürünler geliştirerek bunları patentler ile taçlandırmayı sürdürüyor. Yerli ve milli ürünlerle uluslararası arenada Türkiye’nin sesi olmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.